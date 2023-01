Wegen der Eskalation in Sarajevo wurde Haft für zehn Verdächtige beantragt (VIDEO)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo schlug die Inhaftierung von zehn Personen vor, die wegen des Verdachts festgenommen wurden, dass sie Eltern aus Belgrad angegriffen haben, deren Kinder bei dem Fußballturnier in Ilidza spielten.

Wie serbische Medien berichteten, wurde eine einmonatige Haft vorgeschlagen, weil Verdacht besteht, dass die Verdächtigen die Zeugen beeinflussen und die Tat wiederholen könnten. Alle Festgenommenen stammen aus Sarajevo und sind zwischen 20 und 28 Jahre alt.

Die ganze Region war geschockt, als aus Sarajevo die Nachricht kam, dass die Eltern der Kinder, die beim Turnier in Sarajevo für den Fußballverein Zvezdara spielten, angegriffen wurden. Zur Erinnerung, beim Turnier in Sarajevo kam es am Abend des 14. Jänner zu einem schrecklichen Angriff, als lokale Hooligans die Eltern minderjähriger Jungen aus Serbien, die beim „Junior Champion Cup“ für den Fußballklub FK Zvezdara spielten, mit Tränengas, Fackeln und Messern attackierten. Dem Vater eines Jungen wurde zweimal in den Rücken und in die Beine gestochen. Den anderen Eltern gelang es, sich zu wehren, sodass ein Hooligan mehrere Schläge abbekam. Die Kinder entkamen unverletzt. Vier Personen wurden festgenommen und weitere inhaftiert.

Dem Vorfall ging der „Tod den Serben“-Ruf der Jungs bei einem der Spiele in diesem „Champion Junior Cup“ voraus. Die Jungs stellten sich am Spielfeldrand auf, umarmten sich und begannen zu springen und zu singen. In dem Video ist eine männliche Stimme zu hören, die zu ihnen sagt: „Wer hat euch gesagt, dass ihr das singen sollt?“.

„Die Vorfälle beim internationalen Fußballturnier in Ilidza stellen durch Hass motivierte Gewalttaten dar, und Hassreden sind in einer demokratischen Gesellschaft nicht akzeptabel“, antwortete die EU-Delegation auf die Bitte, sich zu dem genannten Angriff zu äußern, bei dem eine Person mit Messerstichen verletzt wurde.