Syrien: Innenministerium bietet 1.000 Euro für freiwillige Rückkehrer an

Das Innenministerium unterstützt syrische Staatsbürger in Österreich mit finanziellen und organisatorischen Hilfen für ihre Rückkehr nach Syrien. Ziel ist ein erleichterter Neustart im Heimatland.

Das österreichische Innenministerium hat ein neues Unterstützungsprogramm für syrische Staatsbürger eingeführt, die in ihre Heimat zurückkehren möchten. Die Bundesbetreuungsagentur (BBU) bietet diesen Personen finanzielle Mittel für einen „neuen Start“ in Syrien an. Wie von „Die Presse“ berichtet, beläuft sich die bereitgestellte Unterstützung auf bis zu 1000 Euro.

Organisatorische und dokumentarische Hilfen

Neben der finanziellen Unterstützung erhalten Ausreisewillige auch organisatorische Hilfe. Ein Sprecher der BBU erklärte auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA), dass die Rückkehrwilligen bei der Planung ihrer Heimreise unterstützt werden. Dies beinhaltet, falls erforderlich, auch Hilfe bei der Beschaffung der für die Reise notwendigen Dokumente.

Zielgruppe des Programms

Das Programm richtet sich speziell an syrische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Österreich, die einen Neustart in ihrem Heimatland in Erwägung ziehen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den betreffenden Personen den Übergang zu einem Neubeginn in ihrem Heimatland zu erleichtern. Diese Initiative ist Teil der Bemühungen, denjenigen, die sich für eine Rückkehr entscheiden, praktische und finanzielle Unterstützung zu bieten.