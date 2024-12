Billa: Jetzt kann man auch sonntags einkaufen gehen

Österreichs Supermarktlandschaft erhält ein frisches Gesicht: Mit der Eröffnung der neuen Billa Box in der Triester Straße 248 in Vösendorf präsentiert Billa ein zukunftsweisendes Shop-Konzept. Auf einer Fläche von nur 55 Quadratmetern werden rund 1.000 Artikel angeboten, die den alltäglichen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden – und das zu den gewohnten Billa-Preisen.

Eine aktuelle Umfrage von Billa und Marketagent zeigt: 70 Prozent der Bevölkerung sprechen sich für Supermärkte aus, die auch nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Besonders bei jüngeren Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren findet dieses Konzept großen Zuspruch – 83 Prozent dieser Altersgruppe wünschen sich eine solche Einkaufsmöglichkeit.

Die Billa Box in Vösendorf ist nach der Filiale in Wiener Neudorf die zweite ihrer Art. Durch ihre strategische Lage bietet sie nicht nur Pendler zwischen Wien und Niederösterreich einen idealen Anlaufpunkt, sondern auch den zusätzlichen Vorteil, während des Einkaufs Elektroautos auf dem Parkplatz aufladen zu können.

Rechtliche Sonderregelung

Durch eine spezielle Genehmigung kann die Billa Box in Vösendorf auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet bleiben. Diese Ausnahme existiert derzeit nur in einigen Gemeinden Niederösterreichs, was der neuen Filiale eine Vorreiterrolle sichert. Die Ladenöffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 5 bis 10 Uhr und 16 bis 21 Uhr sowie samstags von 6 bis 11 Uhr und 13 bis 18 Uhr angesetzt. Sonntags können Kund*innen von 8 bis 20 Uhr einkaufen.

Der Zugang zur Billa Box gestaltet sich einfach und modern: Kunden scannen ihre Bankomatkarte am Eingang und betreten den Shop. Die Selbstbedienungskassen ermöglichen einen unkomplizierten Bezahlvorgang, bei dem die Produkte mittels Strichcodes selbst erfasst und anschließend mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt werden.

Marcel Haraszti, Vorstand von Rewe International, unterstreicht die Relevanz solcher Konzepte: „Die Nachfrage nach flexiblen Öffnungszeiten ist eindeutig. Wir nehmen diesen Impuls auf, um unsere Angebote optimal an die Lebensrealitäten unserer Kund*innen anzupassen.“