Neugeborenes im Hotelmüll: Mutter hat „Kind am Hals gegriffen und gewürgt“

Eine 21-jährige Frau wird strafrechtlich verfolgt, nachdem sie ihr neugeborenes Kind gewürgt hat. Ihr Lebensgefährte bleibt vorerst auf freiem Fuß, während die Ermittlungen laufen.

Ein Fall aus Wien-Simmering sorgt derzeit für Schock und Entsetzen. Eine 21-jährige Frau wird strafrechtlich verfolgt, nachdem sie gestanden hat, ihr neugeborenes Kind gewürgt zu haben. Die Polizei gab an, dass der Bub nach der Geburt lebte, wie eine Obduktion später bestätigte. Die 21-Jährige habe ausgesagt, „das Kind am Hals gegriffen und gewürgt zu haben“, so der Polizeisprecher.

Anordnung zur Inhaftierung

Die Staatsanwaltschaft hat bereits die Einweisung der Frau in eine Justizanstalt angeordnet. Jedoch ist bislang kein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt worden, wie eine Sprecherin der Behörde bestätigte.

Lesen Sie auch: Baby-Leiche im Hotel: Neue Details bekannt In einem Wiener Hotel wurde eine Baby-Leiche entdeckt. Die Eltern stehen unter Mordverdacht. Die Ermittlungen laufen.

Wien-Simmering: Totes Baby im Hotelmüll entdeckt In einem Wiener Hotel wurde ein totes Neugeborenes gefunden. Ein junges Paar steht unter Verdacht.

Serbische Mutter soll totes Baby im Gefrierschrank versteckt haben! In Serbien steht eine Mutter unter Verdacht, ihr Neugeborenes getötet und im Gefrierschrank versteckt zu haben.

Partner auf freiem Fuß angezeigt

Im Gegensatz zur Beschuldigten bleibt der Lebensgefährte der Frau bis auf Weiteres auf freiem Fuß. Gegen ihn wird Anzeige erstattet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Ausgang dieser rechtlichen Maßnahmen bleibt abzuwarten, während die Ermittlungen weitergehen.