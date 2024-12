Wien-Simmering: Neugeborenes im Hotelmüll wahrscheinlich erwürgt

In einem Wiener Hotel wurde ein totes Neugeborenes in einem Müllsack gefunden. Die Eltern des Babys wurden festgenommen und stehen unter Verdacht, in den Tod des Kindes verwickelt zu sein.

In einem Wiener Hotel in Simmering wurde am Montag ein totes Neugeborenes in einem Müllsack aufgefunden. Der Fund löste sofort polizeiliche Ermittlungen aus, bei denen ein junges Paar festgenommen wurde. Die Mutter des Kindes, eine 21-jährige Frau, hatte zunächst geleugnet, ein Kind geboren zu haben. Auch der 25-jährige Vater erklärte, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben, trotz eindeutiger Hinweise im Krankenhaus.

Obduktionsbericht

Der Obduktionsbericht ergab, dass der neugeborene Bub vermutlich erwürgt wurde. Laut Polizei wurde das Kind „beim Hals gepackt“. Die Mutter des Babys gestand die „Anwendung von Gewalt“. Sie und der Kindsvater befinden sich derzeit in Haft, während die Ermittlungen weiterlaufen.

Lesen Sie auch: Baby-Leiche im Hotel: Neue Details bekannt In einem Wiener Hotel wurde eine Baby-Leiche entdeckt. Die Eltern stehen unter Mordverdacht. Die Ermittlungen laufen.

Wien-Simmering: Totes Baby im Hotelmüll entdeckt In einem Wiener Hotel wurde ein totes Neugeborenes gefunden. Ein junges Paar steht unter Verdacht.

Serbische Mutter soll totes Baby im Gefrierschrank versteckt haben! In Serbien steht eine Mutter unter Verdacht, ihr Neugeborenes getötet und im Gefrierschrank versteckt zu haben.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Verantwortung für die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zur Todesursache des Babys werden durch eine laufende Obduktion ermittelt.