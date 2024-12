Wien-Simmering: Totes Baby im Hotelmüll entdeckt

In einem Hotel in Wien-Simmering wurde ein totes Neugeborenes in einem Müllsack gefunden. Die Polizei nahm die jungen Eltern, die unter Verdacht stehen, in Haft.

Ein totes Neugeborenes wurde von Hotelpersonal in einem Müllsack im Müllraum eines Hotels im Wiener Bezirk Simmering aufgefunden. Die alarmierte Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf und verhaftete ein junges Paar, das unter Verdacht steht, in Verbindung mit dem Vorfall zu stehen.

Rettungseinsatz im Hotel

Am Montag wurde der Rettungsdienst in ein Hotel nach Wien-Simmering gerufen, nachdem eine 21-jährige österreichische Hotelbewohnerin wegen starker Unterleibsschmerzen ärztliche Hilfe benötigte. Nach ihrer Überstellung in ein Krankenhaus im Bezirk Landstraße stellten die Ärzte fest, dass die junge Frau kürzlich entbunden hatte. Trotz der eindeutigen Befunde bestritt die 21-Jährige zunächst, ein Kind geboren zu haben. Auch ihr 25-jähriger Freund aus Österreich erklärte, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben. Ungeachtet dieser Leugnung alarmierte das Krankenhaus das Hotelpersonal, um eine Suche nach dem Neugeborenen einzuleiten.

Fund und polizeiliche Ermittlungen

Im Verlauf der Suche fand das Hotelpersonal ein totes Neugeborenes, das in einem Müllsack im Müllraum der Unterkunft verborgen war. Anschließend verständigte man sofort die Polizei. Die Verantwortung für die Ermittlungen wurde vom Landeskriminalamt Wien, Bereich Leib/Leben, übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Verdächtigen verhaftet.

Die genaue Todesursache des Kindes ist noch unklar; weitere Erkenntnisse sollen durch eine Obduktion gewonnen werden. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Befragungen der beiden Verdächtigen, während parallel umfassende kriminalpolizeiliche Untersuchungen fortgesetzt werden.

Quelle: LPD Wien