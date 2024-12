Strom & Gas: So können Haushalte jährlich 1750 Euro sparen

Ein Anbieterwechsel im Energiebereich kann österreichischen Haushalten spürbare finanzielle Entlastung bringen. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten lohnt sich ein Vergleich der Tarife.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen viele nach Möglichkeiten zur Kostensenkung. Eine einfache und effektive Maßnahme ist der Wechsel des Energieanbieters. Das Vergleichsportal Durchblicker hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die das Einsparpotenzial für österreichische Haushalte aufzeigt.

Substanzielle Einsparungen

Laut der Analyse von Durchblicker können österreichische Haushalte bei einem Wechsel des Stromanbieters bis zu 600 Euro pro Jahr einsparen. Noch größer ist das Potenzial im Gassektor: Hier kann eine Einsparung von bis zu 1150 Euro jährlich erzielt werden. Diese Zahl basiert auf einem durchschnittlichen Familienhaushalt und variiert je nach Bundesland und Energieanbieter.

Landesenergieversorger

Obwohl sich Landesenergieversorger besonders während der Energiekrise, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde, als zuverlässige Partner bewährt haben, bieten sie nicht die günstigsten Tarife. Ein eingehender Vergleich der vielfältigen Angebote ist daher ratsam, um die Haushaltskasse zu entlasten. Das Vergleichsportal Durchblicker unterstreicht, dass Konsumenten durch einen genauen Blick auf die verfügbaren Tarife schnell finanzielle Vorteile erzielen können, ohne auf gewohnten Energiekomfort verzichten zu müssen.

Lesen Sie auch: Dieser Anbieter vergibt Gutscheine für Strom und Gas Wien Energie verzichtet im Winter auf Abschaltungen bei Zahlungsverzug und bietet umfassende Hilfspakete an.

AK fordert neue Maßnahmen für hohe Strom- und Gaspreise 2025 wird für Erdgas- und Stromkunden mit einer finanziellen Mehrbelastung starten. Die Strompreisbremse läuft aus und auch die Elektrizitätsabgabe und der

Weihnachtsbeleuchtung: So kannst du bei der Stromrechnung sparen Weihnachtsbeleuchtung kann die Rechnung erhöhen, doch man kann Energie zu sparen. LEDs und Solarlichter bieten effiziente Alternativen.

Ein Wechsel lohnt sich besonders in finanziell angespannten Zeiten, da er nicht nur kurzfristig entlastet, sondern auch eine langfristige Reduzierung der Energiekosten ermöglicht. Am Ende des Jahres bleibt so mehr Geld im Budget der österreichischen Haushalte.