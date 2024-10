„Tag der Wiener Schulen“ als Orientierungshilfe für Familien

Am diesjährigen „Tag der Wiener Schulen“ öffnen Wiens Bildungseinrichtungen bereits zum 14. Mal ihre Tore, um zukünftigen Schüler:innen, ihren Eltern und allen Interessierten ein fundiertes Bild von den angebotenen Bildungswegen zu vermitteln.

Arno Langmeier, interimistischer Bildungsdirektor, betont die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Die Schulen zeigen sich in ihrer alltäglichen Praxis und mit ihren pädagogischen Zielsetzungen.“

Vielfältige Präsentationen vor Ort

In ganz Wien präsentieren Schulen ihre spezifischen Schwerpunkte und Aktivitäten. Dies bietet Besuchern die Gelegenheit, durch direkte Gespräche mit Lehrkräften und Schüler:innen mehr über den Alltag und die Zielsetzungen der jeweiligen Schulen zu erfahren.

Virtuelle Rundgänge

Ergänzend zum persönlichen Besuch können Interessierte die Möglichkeit nutzen, an virtuellen Rundgängen teilzunehmen. Rund 360 Schulen bieten online verfügbare Videos, in denen Einblicke in das Schulleben gegeben werden. Diese digitalen Inhalte sind auf der Plattform der Bildungsdirektion zugänglich und stellen eine wertvolle Unterstützung für den Entscheidungsprozess hinsichtlich des Bildungsweges dar.

Lesen Sie auch: "Chancen-Schulen": Wien startet neue Bildungsoffensive Eine neue Wiener Bildungsoffensive möchte Brennpunktschulen mehr Chancengleichheiten ermöglichen und die Schulen künftig mehr unterstützen.

"Chaos" an Österreichs Schulen: Lehrervertreter warnen vor Personalnotstand Wiens oberster Lehrervertreter, Thomas Krebs (FCG), warnt vor einem sich abzeichnenden Personalnotstand in den Schulen.

"Würg-Challenges" werden zum Problem an Wiener Schulen (VIDEO) Dabei werden User ermutigt, sich oder andere bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen und die Aktionen online zu teilen.

Diese Initiative hilft den zukünftigen Schülern sowie deren Familien, sich umfassend über die vielfältigen Angebote der Wiener Schulen zu informieren und erleichtert die Wahl der passenden Bildungseinrichtung.