Einschränkungen im U-Bahnbetrieb wegen Bauarbeiten

Ab dem heutigen Montag, den 7. Oktober, müssen sich Fahrgäste der U-Bahn-Linie U4 in Wien auf ein verlängertes Intervall einstellen. Grund dafür sind die abschließenden Sanierungsmaßnahmen, die diesen Herbst durchgeführt werden.

Arbeiten an der Wendeanlage

Die Arbeiten an der Wendeanlage in Heiligenstadt starten heute und werden bis zum 30. Oktober andauern. Direkt im Anschluss, am Allerheiligenwochenende, sind dort auch Sanierungen an den Weichen geplant. Ein Schienenersatzverkehr wird nicht eingerichtet. Laut einer Sprecherin der Wiener Linien konnten die Einschränkungen durch optimierte Bauabläufe entschärft werden, sodass keine Ersatzbusse notwendig sind. Dennoch verlängert sich das Intervall in den Stoßzeiten: Während der morgendlichen Hauptverkehrszeit fährt die U4 alle vier Minuten zwischen den Stationen Hütteldorf und Heiligenstadt.

Erneuerung der Alserbachbrücke ab November

Die nächste Bauphase beginnt am 4. November. Die historische Alserbachbrücke, entworfen von Otto Wagner, wird bis Ende Dezember unterirdisch erneuert. Diese Maßnahmen werden deutlicher spürbare Einschränkungen für die Passagiere mit sich bringen. Während der Arbeiten kann nur jeder zweite Zug über den Schwedenplatz hinaus bis Heiligenstadt fahren. Die übrigen Züge enden bereits am Schwedenplatz und kehren von dort zurück. Ein Schienenersatzverkehr ist auch hier nicht vorgesehen.