Airbus gerät bei Landung in Brand (FOTOS+VIDEOS)

Am Samstag ereignete sich am Harry Reid International Airport in Las Vegas ein Vorfall, der für großes Aufsehen sorgte: Ein Airbus A321 der Frontier Airlines, unterwegs als Flug F9-1326 von San Diego, geriet beim Landen in Brand. Glücklicherweise blieben die 190 Passagiere sowie die sieben Besatzungsmitglieder unverletzt.

Feuer im Fahrwerkbereich

Nach einem 50-minütigen Flug landete die Maschine sicher in Las Vegas. Doch plötzlich schlugen während des Ausrollens auf der Landebahn Flammen aus dem rechten Hauptfahrwerk, wie durch ein Augenzeugenvideo dokumentiert. Wenngleich die Flammen bei Stillstand der Maschine nicht mehr sichtbar waren, stieg dennoch dicker, dunkler Rauch empor. Die Besatzung reagierte schnell und alarmierte umgehend Rettungskräfte. Diese rückten rasch an und setzten Löschflüssigkeit im betroffenen Bereich ein.

Sicheres Verlassen der Maschine und laufende Untersuchung

Alle Personen an Bord konnten die Maschine sicher über die Fluggasttreppen verlassen. Frontier Airlines erklärte gegenüber der lokalen Presse, dass die Ursache des Vorfalls aktuell untersucht werde. Der Harry Reid International Airport sprach von einer „harten Landung“. Das effiziente Handeln der Crew sowie der Einsatz der Rettungskräfte trugen dazu bei, dass ein schwerwiegenderes Unglück verhindert wurde.

Dieser Vorfall wird weiterhin von den zuständigen Behörden überprüft, um die genaue Ursache zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.