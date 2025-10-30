Tagelange Suche endet tragisch: Seniorin tot im Bachbett gefunden

Nach tagelanger Suche herrscht traurige Gewissheit: Eine vermisste 78-jährige Patientin wurde tot in einem Bachbett gefunden. Die Todesursache bleibt rätselhaft.

Eine 78-jährige Patientin der Dermatologie des Universitätsklinikums wurde seit dem 22. Oktober vermisst, nachdem sie die Einrichtung ohne Abmeldung verlassen hatte. Die Pensionistin, die sich dort freiwillig zur Behandlung einer Hautkrankheit aufgehalten hatte, verschwand aus bisher ungeklärten Gründen.

Die Polizei leitete umgehend mehrere Suchaktionen ein, die zunächst erfolglos blieben. Auch die Veröffentlichung eines Fotos der Vermissten auf Wunsch der Angehörigen führte zu keinen verwertbaren Hinweisen auf ihren Verbleib.

⇢ Verzweifelte Suche: Seniorin spurlos aus Klinik verschwunden



Tragischer Fund

Erst am 29. Oktober kam es zur traurigen Gewissheit: Im Zuge einer erneuten Suchaktion entdeckten Einsatzkräfte den leblosen Körper der Seniorin. Berufsfeuerwehrleute bargen die teilweise sichtbare Leiche aus einem Bachbett.

Ermittlungen laufen

Die erste kriminalpolizeiliche Untersuchung konnte keine eindeutigen Hinweise zur Todesursache liefern. Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun eine Obduktion angeordnet.

Die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wurde inzwischen widerrufen.