Verzweifelte Suche: Seniorin spurlos aus Klinik verschwunden

Aus dem LKH-Universitätsklinikum Graz verschwunden: Eine 78-jährige demenzkranke Patientin wird seit Mittwochmorgen vermisst. Die Familie bangt um die Seniorin.

Seit Mittwochmorgen wird die 78-jährige Irene A. vermisst. Die Seniorin befand sich zuletzt auf der dermatologischen Station des LKH-Universitätsklinikums Graz in Behandlung. Ihre Tochter hat nun einen öffentlichen Hilferuf gestartet, da die Vermisste dringend auf Medikamente angewiesen ist.

Zuletzt wurde Irene A. am Mittwoch gegen 6 Uhr morgens gesehen. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jogginghose, schwarze Hausschuhe und ein T-Shirt mit orangefarbenen Streifen. Aufgrund ihrer Erkrankung weist die Vermisste eine auffällig dunkle Hautfärbung auf.

Demenz und Desorientierung

Besonders besorgniserregend ist laut ihrer Tochter, dass Irene A. an Demenz leidet und desorientiert ist. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art – bereits zu Weihnachten war die Seniorin in Gmunden verschwunden. Damals konnte sie nach sechsstündiger intensiver Suche mit Drohnen, Spürhunden und Hubschraubereinsatz gefunden werden.

⇢ Demenz-Patientin getötet: Pfleger muss in Psychiatrie



Polizeiliche Fahndung

Das Klinikum hat die Polizei über das Verschwinden in Kenntnis gesetzt, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde. Die Behörden bestätigten allerdings, dass keine großflächige Suchaktion stattfindet, da sich der mögliche Aufenthaltsbereich der Vermissten kaum eingrenzen lässt. Die Tochter zeigt sich besonders beunruhigt, weil ihre Mutter nicht einmal eine Jacke bei sich trägt.

Personen, die Irene A. sichten, werden gebeten, umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren.