Eskalation vor Polizeistation: Türke rastet aus, als Frau ihn anzeigen will

Vor einer Polizeistation in Wörgl eskalierte ein Streit zwischen Partnern. Als Beamte einschritten, leistete der 26-jährige Türke heftigen Widerstand.

Ein Mann geriet in Wörgl in Rage, als seine Partnerin bei der Polizei Anzeige gegen ihn erstatten wollte. Vor dem Polizeigebäude eskalierte die Situation, wobei der 26-jährige türkische Staatsbürger mit den Beamten aneinandergeriet. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Beamte der Wörgler Polizeiinspektion bemerkten am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr ein Paar, das sich vor dem Eingang der Dienststelle lautstark stritt. Wie die Ermittlungen zeigten, wollte die Frau ihren Lebensgefährten anzeigen, was zum Streit vor dem Gebäude führte.

Eskalierte Festnahme

Als die Polizisten einschritten, um den Konflikt zu beenden, reagierte der 26-jährige Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft sofort feindselig. Da er sein aggressives Verhalten fortsetzte und sich weigerte, seine Personalien anzugeben, mussten die Beamten ihn unter erheblichem Kraftaufwand festnehmen.

Bei diesem Einsatz erlitten sowohl ein Polizist als auch der Festgenommene leichte Verletzungen.