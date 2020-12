Tanja Savić nach Trennung: Radikale Veränderung (FOTO)

Die Sängerin Tanja Savić kämpft seit Monaten mit ihrem Noch-Ehemann Dušan Jovancević, der ihre Söhne im April nach Australien brachte.

Kürzlich gab es Spekulationen über ihre Versöhnung, über die Dušan öffentlich sprach, während Tanja dies später bestritt. Eines ist jedoch sicher – sie beabsichtigt nicht, ihren Kampf aufzugeben, den sie jetzt auf ihrem Instagram Account zur Schau gestellt hat.

“Ich liebe euch alle. Passt auf euch auf. Lacht auch, wenn es für dich am schwierigsten ist. So funktioniere ich heutzutage und die ganze Zeit, während ich kinderlos bin. Wenn du nichts ändern kannst, musst du stark und motiviert bleiben, dass all dies ein für alle Mal vergeht. Solange ich Hoffnung habe, habe ich für etwas zu kämpfen.”, schrieb Tanja in der Beschreibung des Insta-Fotos, auf dem sie lächelnd mit einer neuen Lockenpracht posierte.