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Taser, SEK, Handschellen: Geiseldrama endet nach elf Stunden

Taser, SEK, Handschellen: Geiseldrama endet nach elf Stunden
FOTO: iStock/Chalabala
1 Min. Lesezeit |

Elf Stunden lang hielt ein Mann eine Frau in einem Berliner Supermarkt fest – dann griff das SEK ein.

Ort des Geschehens

Nach elf Stunden und zwanzig Minuten fand das Geiseldrama in einem Berliner Supermarkt am Samstagvormittag sein Ende. Während der gesamten Dauer des Vorfalls stand die Polizei in ständigem Kontakt mit dem Täter und arbeitete darauf hin, die Lage ohne Gewalt zu entschärfen.

Nach Angaben der Polizei bedrohte der Täter die Frau in dem Rewe-Supermarkt mit einem Messer, bevor er sie als Geisel nahm.

SEK-Zugriff erfolgt

Um 9.20 Uhr rückte das Spezialeinsatzkommando an und drang in den Rewe-Markt in der Hildburghausener Straße in Berlin-Marienfelde vor. Die Beamten überwältigten den Geiselnehmer – nach Angaben von BILD kam dabei ein Taser zum Einsatz. Anschließend wurde der Mann gefesselt und von der Polizei abgeführt.

Die als Geisel festgehaltene Frau blieb unverletzt und wurde unmittelbar nach dem Zugriff von mehreren Polizisten aus dem Markt in Sicherheit gebracht.

Die Polizei Berlin teilte mit, dass gegen den Geiselnehmer wegen des Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird.

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