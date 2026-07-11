Geiselnehmer verschanzt sich seit Stunden in Supermarkt

Berlin-Marienfelde in der Nacht: Ein Supermarkt, Scharfschützen, eine Geisel – und die Uhr tickt.

In Berlin-Marienfelde läuft seit mehreren Stunden ein Polizeigroßeinsatz. In einem Supermarkt in der Hildburghauser Straße hält ein Mann eine Frau als Geisel – das bestätigte die Berliner Polizei gegenüber der BILD. Die Behörden sind bemüht, die Lage ohne den Einsatz von Gewalt aufzulösen.

„Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Geiselnahme dauert an“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der deutschen Boulevardzeitung. Rund um das Gebäude sind Spezialeinsatzkräfte (SEK), zahlreiche Streifenwagen, Rettungskräfte sowie ein Notarzt positioniert. Schwer bewaffnete Beamte patrouillieren wiederholt um den Supermarkt. Laut BILD sollen sich zudem bereits Scharfschützen vor Ort befinden und in Bereitschaft stehen.

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Kontakt zum Geiselnehmer

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Täter die Frau kurz nach 22 Uhr überwältigt und in seine Gewalt gebracht haben – seitdem dauert der Einsatz an. Nach eigenen Angaben steht die Polizei mit dem Geiselnehmer in Verbindung. „Es ist so, dass er noch in dem Markt ist, und wir sind mit Kräften hier am Ort“, sagte Polizeisprecher Stefan Petersen-Scumann zur BILD.

Über die Hintergründe der Tat liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Auch zum Gesundheitszustand der Geisel ist bislang nichts bekannt. Anwohner berichteten, der Marktleiter habe von einer Waffe gesprochen – eine polizeiliche Bestätigung dafür steht jedoch aus. Weitere Details halten die Ermittler aus taktischen Gründen zurück.

Weiträumige Absperrung

Das gesamte Umfeld des Supermarkts wurde weiträumig abgeriegelt. Mehrere Mitarbeiter und Kunden, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Geschäft aufhielten, verbrachten die Nacht innerhalb des Absperrbereichs. Der Rettungsdienst versorgte sie mit Wärmedecken.

Informationen vor Ort zufolge sollen sie noch vom Landeskriminalamt befragt werden. Bis dahin stand ihnen ein beheiztes Polizeifahrzeug als Aufenthaltsort zur Verfügung.

Im Inneren des Marktes brennt durchgehend Licht.

Geiselnahme beendet

Die Berliner Polizei teilte am Samstagmorgen mit, dass die Geiselnahme in dem Supermarkt in der Hildburghauser Straße in Marienfelde beendet wurde und der Tatverdächtige festgenommen wurde.