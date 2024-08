Taxler will Frau vergewaltigen – dann beißt sie zu

Ein schockierender Vorfall ereignete sich in Ubon Ratchathani, im Nordosten Thailands, als ein 39-jähriger Motorradtaxifahrer versuchte, eine junge deutsche Lehrerin zu vergewaltigen. Die 22-jährige Frau hatte den Fahrer über eine Taxi-App gebucht, um von einem Einkaufszentrum zu ihrer Unterkunft zu gelangen. Was als einfacher Transport begann, verwandelte sich jedoch in einen Albtraum.

Während der Fahrt änderte der Fahrer plötzlich die Route und lenkte das Fahrzeug zu einer abgelegenen Wiese. Dort griff er die junge Lehrerin an und versuchte, sie zu vergewaltigen. Trotz der bedrohlichen Situation gelang es der 22-Jährigen, sich entschieden zu wehren und den Angreifer mit Bissen abzuwehren.

Flucht und Festnahme

Der Angreifer reagierte mit Gewalt, schlug die Frau und floh schließlich mit ihrer Umhängetasche. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den flüchtigen Täter mithilfe von Aufnahmen aus Sicherheitskameras entlang der Fluchtroute ausfindig machen. Wie das deutschsprachige Newsportal „Der Farang“ berichtet, wurde der 39-jährige Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand, am Samstag festgenommen.

Anklagepunkte

Während der Vernehmung gab der Mann zu, vor Dienstantritt Methamphetamin konsumiert zu haben. Er muss sich nun wegen versuchter Vergewaltigung, Drogenmissbrauchs und Diebstahls vor Gericht verantworten. Die Festnahme erfolgte nach einer Anzeige des Opfers, das die erschütternde Tat umgehend den Behörden meldete.