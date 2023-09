Tea Tairovic: Sängerin trocknet Tränen mit Geld (VIDEO)

Die serbische Sängerin Tea Tairovic, bekannt für ihre einzigartige Praxis, Tränen mit Geldscheinen zu trocknen, ist aktuell in aller Munde. Nach einem spektakulären Auftritt in Belgrad, bereitet sie sich nun auf ihr Debüt in Sarajevo vor. Ihre extravagante Art, Trinkgelder zu nutzen, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Tea Tairovic ist mehr als nur eine Sängerin. Sie ist eine Persönlichkeit, die die Musikszene in der Region mit ihrer einzigartigen Art und Weise, wie sie mit ihrem Erfolg umgeht, aufmischt.

Bekannt für ihre Folk/Pop-Musik, hat sie sich einen Namen gemacht und ist nun eine der aktuellsten regionalen Sängerinnen.

Geboren und aufgewachsen in Serbien, hat Tea Tairovic ihre musikalische Karriere von Grund auf aufgebaut. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Stil hat sie sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht. Ihre Musik, eine Mischung aus Folk und Pop, spricht eine breite Zielgruppe an und hat sie zu einer der gefragtesten Sängerinnen in der Region gemacht.

Premiere in Sarajevo

Nach einem spektakulären Konzert in Belgrad, bereitet sich Tea nun auf ihr Debüt in Sarajevo vor. Während sie gespannt auf diesen nächsten Schritt in ihrer Karriere wartet, tritt Tea unermüdlich auf und zeigt dabei ihre einzigartige Praxis, Tränen mit Geldscheinen zu trocknen.

Diese extravagante Art, Trinkgelder zu nutzen, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige sie dafür kritisieren, sehen andere es als Zeichen ihres Erfolgs und ihrer Extravaganz.