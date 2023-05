Teenager baut Horror-Crash mit gestohlenem Auto: Drei Tote

Ein junger Teenager hat in Australien einen schweren Autounfall verursacht, bei dem drei Frauen ihr Leben verloren haben. Der 13-Jährige soll dabei auch ein gestohlenes Auto gefahren haben.

Während er selbst nur leichte Verletzungen erlitt, wurde eine 23-jährige Frau schwer verletzt und kämpft derzeit um ihr Leben. Drei weitere Frauen sind leider gestorben – die Opfer des Unfalls sind drei Frauen im Alter von 17, 29 und 52 Jahren. Die Behörden haben Anklage wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge in drei Fällen erhoben.

Der Vorfall ereignete sich spät am Sonntagabend in Maryborough, einer Stadt nördlich von Brisbane an der Ostküste. Durch den Auffahrunfall von hinten auf ein anderes Fahrzeug soll dieses auf die Gegenfahrbahn gekommen und in ein entgegenkommendes Auto gekracht sein. Berichte sprechen von einem „Horror-Crash“.

Der junge Unfallverursacher war der australischen Polizei bereits bekannt. Er wird in Gewahrsam gehalten und soll bald einem Richter vorgeführt werden.

Im Gegensatz dazu muss man sich keine Gedanken über die australische Jugendjustiz machen: In Australien gibt es strenge Gesetze, um das Verbrechen unter Jugendlichen zu bestrafen. In Queensland musste kürzlich ein 13-jähriger Junge wegen körperlicher Gewalt gegen Gleichaltrige ins Gefängnis, während er lange Zeit in Einzelhaft saß. Welche Strafen in diesem Fall verhängt werden, steht noch nicht fest.