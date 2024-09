Teenie-Riese schafft gleich zwei Weltrekorde

Ein junger Mann aus Goodrich, Michigan, lässt die Welt staunen: Eric, gerade einmal 16 Jahre alt, hat es mit zwei beeindruckenden Rekorden ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Was Eric auszeichnet, sind seine außergewöhnlichen körperlichen Merkmale. Kein Teenager auf der Welt hat größere Hände oder Füße als er. Seine Hände messen beeindruckende 23,2 Zentimeter in der Länge, und seine Füße sind stolze 34,5 Zentimeter lang, was ihm die Schuhgröße 52 einbringt. Diese außergewöhnlichen Maße katapultierten ihn direkt zu zwei Weltrekorden.

Vorbild für andere Jugendliche

Bereits im Alter von 14 Jahren erreichte Eric die Körpergröße eines Basketballspielers. Heute misst er stolze 2,08 Meter. Trotz seiner imposanten Erscheinung hat Eric ein entspanntes Verhältnis zu seiner Größe. „Es ist okay, aufzufallen“, sagt er selbstbewusst.

Eric möchte anderen Jugendlichen Mut machen, die sich ebenfalls von der Norm unterscheiden. „Lasst euch nicht runterziehen. Diejenigen, die das machen, sind meist die unglücklichsten Menschen“, erklärt er. Mit diesen aufmunternden Worten inspiriert er Gleichaltrige, zu ihrer Einzigartigkeit zu stehen.