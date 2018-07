Tennisstar als Tourismusmagnet: Belgrad trägt die Fingerabdrücke Đokovićs

Novak Đoković hat sich weltweilt als Spitzensportler einen Namen gemacht. Dass er als Geschäftsmann ebenso eine gute Figur abgibt, zeigt er mit seinen Investitionen. Die Touristen-Zuckerln Đokovićs reihen sich nacheinander in Belgrad.

Der serbische Spitzensportler hat seine Wurzeln offensichtlich nicht vergessen. Neben der Gaststätte „Novak“, seinem veganen Shop und einigen Restaurants, beschloss Đoković 2017 eine weitere Investition zu unternehmen. Ein Gratis-Restaurant für Menschen in Not bietet gratis Mahlzeiten an.

In erster Linie möchte der Tennis-Star seinem Land etwas zurück geben. Geld spiele dabei keine Rolle. „Ich habe genug verdient, um ganz Serbien zu ernähren“, stellte Novak Đoković klar. Der 30-Jährige verdiente 2015 als erster Spieler über 20 Millionen Schweizer Franken in einer Saison. Dadurch knackte er die 100-Millionen-Grenze. Dazu kommen einige lukrative Werbe- und Sponsoring-Verträge.

Spuren einer Legende

Novak Đoković gilt in Serbien nicht nur als Athlet. Er wurde zu einem Licht der Hoffnung und zum Stolz der mehr als sieben Millionen Menschen des Landes. Sein Porträt hängt an vielen Gebäuden, so gebühren ihm seine Landsleute ihren Dank. Am Belgrader Flughafen gibt es sogar einen Kiosk, der sich ausschließlich dem Verkauf von Đoković-Andenken widmet. Beinahe jeder aus der Hotelbranche oder Gastronomie, kann über eine Begegnung mit dem Sportler oder seiner Familie erzählen.

Laut dem Serbischen Tourismusverband haben sich die internationalen Besucherzahlen im Vergleich zu 2011 im Vorjahr verdoppelt. Einige Tourismusattraktionen sind auch auf Đoković zurückzuführen:

Das Novak Tennis-Zentrum

Etwa 20 Gehminuten von der Belgrader Festung befindet sich das Novak Tennis Zentrum. 2009 wurde das zerfallene Gelände von Đoković und seiner Familie in eine Sportanlage umgebaut. Heute zählt das Tennis-Zentrum zur schönsten Sportanlage des Landes. Obwohl viele Serben die Anlage zum Trainieren nutzen, kommen einige her, um an der Bar zu entspannen. Wenn Đoković zu Hause ist, trainiert er auch in seinem Zentrum.

Novak Café Restaurant

Lange bevor Đoković zum berühmten Tennisspieler wurde, besaßen seine Eltern Ende der 80er Jahre eine Pizzeria in Kopaonik, einem Skigebiet in Serbien. Als er Weltmeister wurde, eröffneten sie ein weiteres Restaurant in Belgrad und nannten es Novak 1 Cafe & Restaurant. Silberne Pokale, Novak- Accessoires wie Brillen oder T-Shirts werden hier ebenso verkauft. Auf der reichhaltigen Speisekarte finden sich neben Lammkottlets auch vegane Köstlichkeiten. Wenn man Glück hat, trifft man auf Đokovićs Mutter, die stolz von ihrem Sohn erzählt.

Das einzige luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel

Nein, das Hotel gehört nicht dem Spitzensportler. Doch die Lobby des Square Nine Hotels in Belgrad könnte fast als Đokovićs Wohnzimmer bezeichnet werden. Das gesamte Hotel ist mit brasilianischem Holz, portugiesischem Kalkstein und türkischen Teppichen ausgestattet. Hier hat man versucht das Beste aus der Welt in einem Hotel zu vereinen. Kein Wunder, dass sich Đoković hier wohlfühlt. Serbischen Medien zufolge soll sich der Tennisprofi hier Aufhalten, wenn Reparaturen in seinen Apartments durchgeführt werden oder wenn er mit seiner Familie und Freunden entspannen möchte. Die Chancen sind hier also recht hoch Novak Đoković im Hotel zu begegnen, sollte er in Belgrad sein.