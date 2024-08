Terror-Angriff auf Botschaft in Belgrad: Komplize erschossen

In einer dramatischen Auseinandersetzung hat die serbische Polizei in Novi Pazar einen terrorverdächtigen Islamisten erschossen.

Schusswechsel bei Festnahme

Der Vorfall ereignete sich, als der Mann versuchte, seiner Festnahme zu entgehen und das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnete. Dies berichtete das staatliche Fernsehen RTS unter Berufung auf das Innenministerium. Die Beamten erwiderten das Feuer und der Verdächtige wurde tödlich getroffen.

Zusammenhang mit Angriff auf israelische Botschaft

Den Berichten zufolge geriet der Verdächtige ins Visier der Ermittler, nachdem er einem konvertierten Serben Unterkunft gewährte. Dieser hatte am 29. Juni mit einer Armbrust einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad angegriffen. Der Angreifer wurde daraufhin von dem Beamten erschossen.

Hintergrund des getöteten Verdächtigen

Der nun getötete Verdächtige war kein Unbekannter für die Behörden. Bereits Ende der 2000er-Jahre wurde er wegen Angriffen auf Polizisten und Terrorplanungen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Er bekannte sich zum Wahhabismus, einer ultrakonservativen Strömung des Islam, die aus Saudi-Arabien stammt. In jüngster Zeit hatte er ein Video auf Telegram veröffentlicht, in dem er einen Eid auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ablegte.

Novi Pazar, bekannt für seine große bosniakische Gemeinschaft, ist die Heimat der meisten Bosniaken in Serbien, die etwa zwei Prozent der serbischen Bevölkerung ausmachen.