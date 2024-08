Terror-Verdächtiger bei Bandenkrieg dabei – Eltern verteidigen ihn

Luca K. soll die „rechte Hand“ seines „besten Kumpels“ Beran A. gewesen sein, jenen 19-jährigen, der angeblich ein Massaker bei einem der Wiener Taylor-Swift-Konzerte geplant hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-Jährigen vor, von den Terror-Plänen gewusst und geplant zu haben, Beran A. bei der Durchführung des Anschlags zu unterstützen.

Familie spricht von „völligem Unsinn“

Die Familie von Luca K. tritt nun in der „Krone“ mit Nachdruck den Vorwürfen entgegen: „Luca ist in Wahrheit ein total lieber, harmloser Bub“. Seine Freizeit verbringt er meist damit, mit dem Fahrrad spazieren zu fahren oder mit Freunden – oft zu Hause – zu „chillen“. Laut Informationen der Krone soll er aber an einer Schlägerei in Meidling, im Zuge des Bandenkrieges, beteiligt gewesen sein.

Kindheitsfreund

„Luca hat mit Terrorismus nichts zu tun. Er ist ein ganz normaler Jugendlicher“, betonen sie. Auch die Beziehung zu Beran A. wird von der Familie verharmlost: Beran kenne er „schon seit seiner Kindheit. Die beiden trafen sich bis zuletzt manchmal zum Tratschen und Späßemachen.“

Anwalt und Schwester verteidigen Luca K.

Nikolaus Rast, der Anwalt von Luca K., betont die westliche Lebensweise seines Mandanten: „Wie seine Familie verachtet er den IS“, so Rast. Luca K.s Schwester fügt hinzu: „Mein Bruder ist sicherlich kein Islamist; als er noch zur Schule ging, besuchte er gerne den Religionsunterricht. Und er fand es auch schön, kirchliche Messen anzuhören. Außerdem möchte ich anmerken: Er ließ sich nie einen Bart wachsen.“

Alltag und Arbeitsleben

Nach dem Abschluss des Polytechnikums begann Luca K. eine Lehre zum Spannungstechniker und arbeitete nebenbei bei einer Gerüstbaufirma. „Vor einigen Wochen jobbte Luca in Kärnten beim Rammstein-Konzert. Da hätte er ja auch schon zuschlagen können, wenn er ein IS-Anhänger wäre.“, argumentiert die Familie weiter.

Lesen Sie auch: Bandengewalt: Nach DIESEN Männern wird gefahndet (FOTOS) Eine brutale Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden am Bahnhof Meidling in Wien löst ernsthafte Sicherheitsbedenken aus.

Anschläge auf Taylor-Swift-Konzert geplant - Zwei Festnahmen Zwei Personen wurden unter Terrorverdacht in Wien festgenommen. Ziel waren die bevorstehenden Taylor Swift Konzerte.

Karner über Taylor-Swift-Konzert: Zwei weitere Verdächtige festgenommen Durch bestehende Kenntnisse konnten wir dann feststellen, dass er Teil eines islamistischen Netzwerks war," so DSN-Chef Haijawi-Pirchner.

Staatsanwaltschaft bleibt skeptisch

Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen gegen Luca K. weiter. Die vorgelegten Argumente und die Darstellung der Familie werden im Rahmen dieser Ermittlungen geprüft.