5 Anzeichen, dass du dich zum Besseren entwickelst

Die aufregende Reise der Selbstentwicklung ist voller Herausforderungen und Triumphe, voller Lektionen und Erkenntnisse. Aber wie weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist? Hier sind fünf Anzeichen dafür.

Erkennen des eigenen Fortschritts

Die persönliche Entwicklung ist ein individueller Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Es gibt jedoch allgemeingültige Zeichen, die darauf hinweisen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Diese umfassen ein wachsendes Bewusstsein für eigene Bedürfnisse und Gefühle, verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen und eine zunehmende Fähigkeit, Herausforderungen zu begegnen und aus Fehlern zu lernen. Das Verständnis für diese Merkmale kann uns helfen, den Weg der Selbstentwicklung bewusster und zielgerichteter zu beschreiten.

(FOTO: iStock/Stockfour)

1. Du bist an einem anderen Punkt als vor einem Jahr

Ganz offensichtlich ist dieser Aspekt natürlich, wenn du den Job gewechselt, geheiratet oder einen Umzug hinter dir hast. Doch auch subtilere Anzeichen zeigen dir, dass du Fortschritte gemacht hast. Hast du mehr Selbstvertrauen als vor einem Jahr? Hast du neue Menschen kennengelernt, deinen Horizont bei spannenden Gesprächen mit ihnen erweitert? Warst du vor deiner letzten Präsentation oder Abgabe bei der Arbeit nicht mehr so nervös, wie du es früher einmal warst? All das beweist: Du entwickelst dich weiter.

2. Du schaffst es immer öfter „Nein“ zu sagen

Fällt es dir schwer „Nein“ zu sagen, möchtest du es am liebsten allen recht machen und vergisst dabei hin und wieder dich selbst? Keine Sorge, so geht es vielen. Und trotzdem ist es sehr wichtig, dass du daran arbeitest – denn ansonsten leidet schlussendlich leider dein Wohlbefinden und deine Gesundheit darunter. Überlege also, wann du das letzte Mal „Nein“ gesagt hast. Je mehr Situationen dir einfallen, desto besser. Aber auch wenn es erst ein oder zwei sind, zeigen diese, dass du Fortschritte machst. Sei stolz auf dich!

3. Du hast Fehler gemacht (und zu ihnen gestanden)

Niemand macht gern Fehler. Doch auch durch diese entwickeln wir uns weiter, lernen dazu und sind beim nächsten Mal schlauer. Am Anfang ist es sicherlich etwas merkwürdig, aber mache dir ab jetzt ruhig jeden Fehler als Fortschritt in deinem Leben bewusst. Steh zu ihnen und denk dabei immer daran: Fehler sind menschlich.

4. Du verfolgst ein Ziel – oder hast es aufgegeben

Schon allein das Verfolgen eines Ziels zeigt, dass du Fortschritte machst. Denn auch wenn du es noch nicht erreichst hast, arbeitest du daran – und solltest jeden kleinen Schritt feiern. Hast du in letzter Zeit ein Ziel aufgegeben, ist auch das ein Fortschritt. Dieser muss nämlich nicht immer positiv sein, wie auch die Fehler zeigen. Die Hauptsache ist: Du entwickelst dich weiter. Und wenn du dich dazu entscheidest, einen Traum nicht weiter zu verfolgen, stärkt auch das deine Persönlichkeit und bringt dich voran. Du kannst dich auf ein neues Ziel konzentrieren, statt ohne Erfolgsaussicht, am alten festzuhalten.

Lesen Sie auch: So wirkt sich ein Südtirol-Urlaub positiv auf die Gesundheit aus Ein Urlaub in Südtirol verspricht atemberaubende Landschaften und kulinarische Genüsse und wirkt sich nachhaltig positiv auf die Gesundheit aus.

Österreichs Krankenstände auf Höchststand 2023 verzeichnete Österreich einen Durchschnitt von 15,4 Krankenstandstage pro Beschäftigten. Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren.

Teilzeitärzte: Einschränkungen für Wahlarztpraxen geplant Wien debattiert über eine mögliche Änderung im Gesundheitswesen: Sollen Teilzeitärzte von Wahlarztpraxen ausgeschlossen werden?

5. Du hinterfragst dich

Apropos: Zu einer solchen Entscheidung gehört natürlich auch, dass du dich, dein Handeln, deine Ziele, generell so vieles in deinem Leben hinterfragst. Stichwort Selbstreflexion. Sind deine Gedanken zu dem neuen Arbeitsprojekt sinnvoll? Welche Gefühle lösen bestimmte Situationen in dir aus? Triffst du dich gern mit Freund:in XY? Oder möchtest du gerade lieber Me-Time? Welche Konsequenzen hatte deine letzte Entscheidung für dich und deine Mitmenschen? Was kannst du beim nächsten Mal optimieren?

Wenn du auf diese fünf Anzeichen achtest, wirst du schnell merken, dass du dich nicht auf der Stelle drehst, sondern ganz oft unbewusst Fortschritte machst, an denen du dich weiterentwickelst. Dabei zählt jeder kleine Schritt – einer nach dem anderen.