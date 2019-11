The Wall: Dieser Samsung Smart-TV kostet 450.000 Euro (VIDEO)

Im Rahmen der Elektronikfachmesse IFA 2019 präsentierte Samsung „The Wall Luxury“ – die Consumer-Version seines Micro-LED-Displays.

Die 146 Zoll-Variante liegt bei einem Preis von unglaublichen 450.000 Euro. Für das „Business“-Modell und seine 219 Zoll und die 292 Zoll-Variante müssen Interessenten einen „hohen sechsstelligen Betrag“ bezahlen, heißt es.

Das Display gibt es seit Oktober 2019 in 146 Zoll mit 4K-Auflösung, in 219 Zoll mit 6K-Auflösung und in 292 Zoll in 8K-Auflösung bereits in Deutschland zu kaufen. Samsung verkündete, dass man den gigantischen Fernseher zwischen 73-Zoll und 292-Zoll – wobei bei letzterem die Bildschirmdiagonale bei knapp 7,42 Metern liegt – für sein Heim, aber auch für Flughäfen oder Einkaufszentren kaufen kann.

Der Hersteller integrierte mehrere Display-Module, die man nebeneinander anordnen und in individuellen Größen anbieten kann. Darüber hinaus lassen sich die Ränder des Geräts mit bloßem Auge nicht erkennen.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch ein Video des Luxus-TVs ansehen: