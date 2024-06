Thomas Tuchel hat eine Entscheidung getroffen, welche viele schockieren wird

In der schnelllebigen Welt des Fußballs sind Trainerwechsel und Gerüchte um diese an der Tagesordnung. Eine der jüngsten Spekulationen drehte sich um den deutschen Fußballtrainer Thomas Tuchel, dessen Name eng mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde. Laut dem renommierten Transferexperten Fabrizio Romano hat sich Tuchel jedoch entschieden, eine berufliche Auszeit zu nehmen, und wird somit nicht die Position des Trainers bei Manchester United übernehmen.

Es war kein geringerer als Jim Ratcliffe, der neue Anteilseigner von Manchester United, mit dem Thomas Tuchel in Monaco zu einem geheimen Treffen zusammenkam. Ratcliffe, ein britischer Milliardär, zeigte großes Interesse daran, Tuchels Visionen für die Zukunft des Vereins zu diskutieren, möglicherweise um ihn als Trainer für die kommende Saison zu gewinnen. Besonders im Fokus standen dabei Tuchels Pläne hinsichtlich der Integration von Jadon Sancho und Mason Mount, zwei Spielern, die bisher die hohen Erwartungen in Manchester nicht erfüllen konnten.

Sancho & Mount im Mittelpunkt

Die hohen Ablösesummen, die Manchester United für Jadon Sancho (85 Millionen Euro von Dortmund im Jahr 2021) und Mason Mount (64 Millionen Euro von Chelsea im Jahr 2023) zahlte, haben unter dem aktuellen Trainer Erik ten Hag noch nicht die gewünschte Rendite gezeigt. Beide Spieler haben Schwierigkeiten, an ihre Leistungen aus früheren Vereinen anzuknüpfen. Tuchel scheint Lösungen anzubieten, um die Spieler wieder auf Kurs zu bringen, was für Borussia Dortmund und Sancho persönlich bedeutsam wäre. Dortmund und Sancho selbst würden eine weitere Leihe begrüßen, doch ein Trainerwechsel zu Tuchel bei Manchester United könnte diese Pläne durchkreuzen.

Tuchels beeindruckende Bilanz

Tuchels Erfolge, insbesondere der überraschende Champions-League-Gewinn mit Chelsea im Jahr 2021, haben Ratcliffe und viele andere beeindruckt. Die Fähigkeit des Deutschen, das Potenzial der Spieler zu maximieren und sie zu Höchstleistungen zu führen, wie im Fall von Antonio Rüdiger bei Chelsea, macht Tuchel zum idealen Kandidaten für die Trainerposition bei Manchester United. Rüdiger entwickelte sich unter Tuchel zu einer zentralen Figur im Abwehrzentrum und trug maßgeblich zum Champions-League-Triumph bei, was ihm schließlich einen Wechsel zu Real Madrid ermöglichte, wo er erneut die Champions League gewann.

Die Entscheidung Tuchels, sich eine Auszeit zu nehmen und somit nicht die Leitung bei Manchester United zu übernehmen, lässt Erik ten Hags Position vorerst sicher erscheinen und gibt Dortmund möglicherweise eine weitere Chance, Sancho für eine weitere Saison auszuleihen.