Lehrermangel: Wiens neue Lehrer ab 2025 sind Quereinsteiger

Ab dem Schuljahr 2025 sollen neue Lehrkräfte in die Klassenzimmer gebracht werden. Unzwar Quereinsteiger! Auch Fellows genannt. Sie werden nicht den herkömmlichen Lehrpfad beschritten haben, sondern kommen aus den verschiedensten akademischen Disziplinen.

Quereinsteiger in der Pädagogik

Die Schlüsselidee hinter dem Projekt ist es, hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen unterschiedlichster Studienrichtungen dazu zu motivieren, ihr Wissen in Volksschulen einzubringen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Ganztagsvolksschulen, die eine hohe Anzahl an sozioökonomisch benachteiligten SchülerInnen betreuen. Die Ausbildung und Einarbeitung der neuen Lehrkräfte beginnt sofort nach ihrer Auswahl. Sie durchlaufen ein intensives Training, bevor sie für zwei Jahre in einem Vollzeitlehrverhältnis stehen.

Lesen Sie auch: Quereinsteiger gegen Lehrermangel: 1342 Bewerber schaffen Zertifizierung Angesichts des Lehrermangels greift man zu kreativen Methoden, darunter auch die Anwerbung von Quereinsteigern und Soldaten.

Schulstart: 600 Quereinsteiger sollen dem Lehrermangel entgegenwirken Die Sommerpause ist vorbei, der Ernst des Lebens ruft wieder. Für eine halbe Million Schüler im Osten hat der Unterricht bereits begonnen.

Lehrermangel in Wiener Volksschulen: Studierende als temporäre Lösung Wiens Volksschulen kämpfen mit einem akuten Lehrermangel. Studierende werden als temporäre Lösung eingesetzt, was Risiken birgt.

Breite Bewerberkampagne im Herbst

Ab Herbst dieses Jahres wird „Teach for Austria“ mit der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten beginnen. Das Projekt öffnet seine Türen für Hochschulabsolventen aller Altersgruppen und Fachrichtungen. Diese sollen dann an vorerst 20 Ganztagsvolksschulen in Wien eingesetzt werden. Das hat „Teach for Austria“-Geschäftsführer Severin Broucek zusammen mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Montag bekannt gegeben.