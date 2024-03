Tierbestattung in Wien: Welche Möglichkeiten gibt es?

Der Verlust eines Haustieres ist eine emotionale Herausforderung, und in Wien gibt es verschiedene Wege, um dem geliebten Begleiter einen respektvollen Abschied zu bereiten. Hier sind detaillierte Informationen über die verschiedenen Bestattungsoptionen:

Tier abholen lassen

Das ebswien-tierservice bietet einen einfühlsamen Service an, um Haustiere, die zu Hause verstorben sind oder vom Tierarzt eingeschläfert wurden, kostenlos abzuholen. Dies erfolgt unter Einhaltung der seuchenrechtlichen Vorschriften, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Am Grundstück vergraben

Tierbesitzer haben die Möglichkeit, ihre Haustiere auf dem eigenen Grundstück zu beerdigen, sofern das Tier keine Tierseuche hatte und nicht seuchenverdächtig war. Für Nutztiere gelten jedoch spezielle Regelungen, und das Vergraben von Nutztieren ist nicht erlaubt.

Tierfriedhof

Der erste Wiener Tierfriedhof, an der Simmeringer Hauptstraße gelegen, bietet eine würdevolle letzte Ruhestätte für Haustiere. Auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern gibt es kreisförmige Gräberfelder mit Erd- und Urnengräbern unterschiedlicher Größe. Von Kleintiergräbern bis zu Gräbern für mehrere Tiere stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Tierkrematorium

Das Wiener Tierkrematorium in Simmering ist das einzige zugelassene Tierkrematorium in Wien. Hier haben Tierbesitzer die Wahl zwischen Einzel- und Einfachkremierung. Bei der Einzelkremierung erfolgt die Kremierung individuell, und die Asche kann in einer Urne mit nach Hause genommen werden. Die einfache Kremierung beinhaltet die gemeinsame Einäscherung von mehreren Tieren, und die Asche wird in einer Gemeinschaftsurne beigesetzt. Das Wiener Tierkrematorium erreicht ihr rund um die Uhr unter der Telefonnummer 01/523 46 79.

Kosten für Tierkremierung

Die Tierkremierung in Wien bietet verschiedene Dienstleistungen mit klaren Preisstrukturen an. Hier ist eine kurze Übersicht über die Kosten für Einzel- und Einfachkremierung sowie zusätzliche Leistungen:

Einzelkremierung:

Tiere bis 2 Kilo: 87 Euro

Tiere ab 2 Kilo: 150 Euro

Tiere ab 6 Kilo: 244,50 Euro

Tiere ab 11 Kilo: 313,50 Euro

Tiere ab 21 Kilo: 393 Euro

Tiere ab 51 Kilo: 498 Euro

*Energiekostenzuschlag pro Kremierung: 10 Euro

Einfache Kremierung:

Tiere bis 2 Kilo: 54 Euro

Tiere ab 2 Kilo: 90 Euro

Tiere ab 6 Kilo: 108 Euro

Tiere ab 11 Kilo: 162 Euro

Tiere ab 21 Kilo: 234 Euro

Tiere ab 51 Kilo: 276 Euro

*Energiekostenzuschlag pro Kremierung: 10 Euro

Tiersärge (bei jeder Kremierung erforderlich):

35 cm x 25 cm: 15 Euro

42 cm x 33 cm: 18 Euro

57 cm x 42 cm: 30 Euro

86 cm x 58 cm: 48 Euro

106 cm x 71 cm: 58 Euro

Zusatzleistungen:

Kühlschlafraum (bis zu zwei Wochen kostenlos): 48 Euro

Aufbahrung: 48 Euro

Aufbahrungszeremonie* (nur am Tierfriedhof Wien): 70 Euro

Abholung:

Grundpreis (innerhalb von 40 km ab Betriebsstätte): 99 Euro

Zuschlag ab 81 km (pro km): 50 Cent

Zustellung der Urne: 48 Euro

*Zuschläge: 20 Prozent ab 20 Uhr, 50 Prozent zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

Diese klare Aufstellung ermöglicht Tierbesitzern, die Kosten für die Kremierung ihres verstorbenen Haustieres transparent nachzuvollziehen und die gewünschten Dienstleistungen entsprechend zu wählen.

Einzelheiten zur Kremierung

Vor der Einzelkremierung haben Tierbesitzer die Möglichkeit, sich in einem Verabschiedungsraum von ihrem geliebten Haustier zu verabschieden. Die Kremierung erfolgt bei einer Temperatur von 750 Grad Celsius, und der Körper des Tieres wird in einem Kartonsarg eingeäschert. Die Asche kann dann in einer individuellen Urne aufbewahrt oder am Tierfriedhof Wien beigesetzt werden.

Unabhängig von der gewählten Bestattungsoption bieten diese Einrichtungen einfühlsame Unterstützung für Tierbesitzer. Der Verabschiedungsraum im Tierkrematorium ermöglicht es, sich in Ruhe von seinem Haustier zu verabschieden, bevor der schwere Weg des Abschieds gemeinsam gegangen wird.

Der Umgang mit dem Verlust eines geliebten Haustieres ist nie einfach, aber die Vielfalt der Bestattungsmöglichkeiten in Wien ermöglicht es Tierbesitzern, einen persönlichen und respektvollen Abschied zu gestalten.