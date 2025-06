TikTok-Wahnsinn: 23-Jähriger springt für Klicks in den Tod

Für ein paar Sekunden Ruhm riskierte er alles: Ein junger Mann sprang von einer Brücke in die Donau – während sein Freund die Kamera laufen ließ. Der Sprung wurde sein letzter.

Ein erschütternder Vorfall hat sich am Dienstagnachmittag nahe der Donaumündung ins Schwarze Meer ereignet. Der 23-jährige Tudor wollte mit einem spektakulären Sprung von einer Brücke Aufmerksamkeit in sozialen Medien erregen – doch das Vorhaben endete in einer Tragödie. Im Internet kursiert mittlerweile das Video des verhängnisvollen Moments.

Der junge Mann wagte den Sprung aus rund 25 Metern Höhe in die Donau – eine Fallhöhe, die laut Behörden vergleichbar mit einem Sturz aus dem zehnten Stock ist. Während sein Freund die Aktion für TikTok filmte, verschwand Tudor nach dem Aufprall im Wasser und tauchte nicht wieder auf. Die Aufnahmen zeigen, wie der Filmende in Panik ausbricht, als er die dramatische Situation begreift.

Verzweifelte Rettungsaktion

Rettungskräfte leiteten umgehend eine Suchaktion ein. Nach etwa einer Viertelstunde fanden Taucher den leblosen Körper in sieben Metern Tiefe. Drei Einsatzkräfte brachten den Verunglückten ans Ufer, wo bereits ein Ärzteteam wartete. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte Tudor nicht mehr gerettet werden. Die Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

„Wir sind direkt zu der Stelle geschwommen, die Zeugen als Aufprallort beschrieben hatten – etwa in der Flussmitte“, berichtete der Taucher Djordje Kukulesku gegenüber dem Portal Telegraf.

„Es gab zwar keine starken Strömungen, aber selbst mit unseren Lampen betrug die Sicht nur etwa 15 Zentimeter. Schließlich fanden wir ihn in rund sieben Metern Tiefe.“