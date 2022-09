Titanic-Star landet im kroatischen Krankenhaus (VIDEO)

Der Titanic-Star wurde am Sonntag nach einer Verletzung am Set während der Dreharbeiten zu einem Film in Kroatien in ein Krankenhaus in Dubrovnik eingeliefert.

Die Oscar-Preisträgerin Kate Winslet kam in einem schwarzen Van, begleitet von mehreren Leuten vom Set, und wie “Dubrovacki dnevnik” inoffiziell erfährt, verletzte sich Winslet am Bein bei den Dreharbeiten im Dorf Kupari.

Sie und ihr Team erreichten zuerst den Eingang des einheitlichen Notfallempfangs des Krankenhauses und gingen später zum Hintereingang des Krankenhauses von Dubrovnik.

Übrigens dient der Kupari-Komplex unweit von Dubrovnik dieser Tage als einer der Drehorte für einen Film über die legendäre Kriegsfotografin des Vogue-Magazins Lee Miller, die von Kate Winslet gespielt wird. Neben ihr spielen auch Jude Law und Marion Cotillard in dem Film mit. Das alte Grand Hotel, eine Ruine von 1991, „spielt“ im Film die Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg.

