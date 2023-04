TK Maxx ruft diesen Artikel zurück!

TK Maxx Stores informieren alle Kunden über einen Produktrückruf.

„Wir rufen das oben genannte Produkt wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos zurück. Das Produkt enthält ein Mineral, welches Hautreizungen verursachen kann und giftig ist, wenn es verschluckt oder eingeatmet wird. Die Sicherheit unserer Kund:innen ist uns sehr wichtig und daher ergreifen wir diese Vorsichtsmaßnahme.“ so TK Maxx Stores.

Dieses Produkt wurde zwischen Juni und Oktober 2022 in TK Maxx Stores verkauft. Die Artikelnummer auf dem Preisetikett und der Rechnung lautet 120573. 14 Stück wurden an Kunden in Österreich verkauft. Andere Buchstützen aus Mineralkristallen sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

(FOTO: TK Maxx)

Falls ihr das Produkt gekauft habt, verwendet es bitte ab sofort nicht mehr und bringt dieses zu einem TK Maxx Store zurück, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen. Bitte trägt Schutzhandschuhe, wenn ihr das Produkt anfasst, und bewahrt das Produkt in einer versiegelten Verpackung für die Rückgabe auf.

Bei weiteren Fragen, wendet euch an das Kundenservice unter: service@tkmaxxonline.at oder +43 1 205836010.