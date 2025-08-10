Tödliche Leidenschaft: Auto stürzt mit Liebespaar 400 Meter in die Tiefe

Ein brasilianisches Paar fand bei einem nächtlichen Ausflug auf eine Klippe den Tod. Adriana Machado Ribeiro (42) und ihr 28-jähriger Partner Marcone da Silva Cardoso waren zuvor auf einer Feier gewesen und hatten Freunde nach Hause gebracht. Anschließend suchten sie einen Aussichtspunkt auf, der üblicherweise von Drachenfliegern als Startplatz genutzt wird, um dort intime Momente zu verbringen.

Während des Zusammenseins geriet ihr Fahrzeug auf dem feuchten, rutschigen Untergrund in Bewegung, wie CNN Brasil berichtete. Das Auto stürzte etwa 100 Meter in die Tiefe und prallte vermutlich gegen einen Felsen. Bei diesem Aufprall wurden beide Insassen aus dem Wagen geschleudert. Das Fahrzeug selbst setzte seinen Sturz fort und fiel weitere 300 Meter hinab.

Tragische Entdeckung

Die unbekleideten Leichen der Verunglückten und das Autowrack wurden erst am folgenden Tag entdeckt. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die brasilianischen Behörden haben die Identität der Opfer inzwischen offiziell bestätigt. Marcone da Silva Cardoso war zum Zeitpunkt des Unfalls 26 Jahre alt, nicht 28 wie ursprünglich berichtet. Beide lebten in Venda Nova do Imigrante und waren seit etwa sechs Monaten ein Paar. Adriana hinterlässt zwei Kinder, Marcone einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Polizeiliche Erkenntnisse

Polizeibeamter Alberto Roque Peres erklärte: „Es gab weder am Tatort noch an den Leichen Anzeichen von Gewalt und die Handbremse des Autos war angezogen.“ Die Behörden vermuten, dass die Bewegungen im Fahrzeuginneren ausreichten, um das Auto trotz angezogener Handbremse in Bewegung zu setzen.

„Anwohner berichteten, zwischen 1:30 Uhr und 2:00 Uhr ein lautes Geräusch gehört zu haben, aber da es dunkel und die Vegetation dicht war, sah zu diesem Zeitpunkt niemand etwas.“