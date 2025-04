Tödlicher Anschlag mit Auto – Mann will Ehefrau überfahren

Häusliche Gewalt in Schwaz: Ein 45-jähriger Mann versuchte seine Ehefrau mit dem Auto zu überfahren und drohte mit Brandstiftung. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

In der Tiroler Stadt Schwaz ereignete sich am vergangenen Freitag ein schwerwiegender Fall häuslicher Gewalt. Nach Informationen der Exekutive (Polizei) ging ein 45-jähriger Mann mit massiven Drohungen gegen seinen 19-jährigen Sohn, seine 43 Jahre alte Ehefrau sowie eine weitere 45-jährige Person vor. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte zunächst versucht hatte, seine Ehefrau mit einem Fahrzeug zu überfahren. Als dieser Versuch scheiterte, fügte er ihr durch Tritte und Schläge Verletzungen zu.

Den Behördenangaben vom Dienstag zufolge hatte der Mann türkischer Staatsangehörigkeit zuvor an einer Tankstelle einen Kanister mit Benzin erworben. Trotz eines daraufhin verhängten Betretungsverbots soll der Tatverdächtige noch am selben Abend gedroht haben, die Wohnstätte der 45-Jährigen in Brand zu setzen.

Polizeiliche Festnahme

Der Polizeieinsatz erfolgte schließlich auf Initiative des Sohnes, der die Beamten alarmierte. Diese konnten den 45-Jährigen in unmittelbarer Nähe des betreffenden Hauses festnehmen. Bei seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte einen Teil der Vorwürfe ein, wies jedoch die Anschuldigung zurück, eine Brandstiftung geplant zu haben.

Die zuständige Staatsanwaltschaft verfügte die Überstellung des Mannes in eine Justizanstalt. Inzwischen wurde gegen den 45-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet.