Brandstiftung: Unbekannter fackelt Lieferwagen ab

Ein Feuer in Wien zerstört einen Opel Vivaro. Ermittler finden Hinweise auf Brandstiftung, während die Suche nach dem Täter läuft.

In den frühen Morgenstunden eines Sonntags, etwa um 01:30 Uhr, brach in der Porschestraße im 23. Wiener Bezirk ein Feuer aus, das einen Opel Vivaro in Flammen setzte. Augenzeugen handelten schnell und verständigten umgehend die Notrufzentrale. Die Wiener Berufsfeuerwehr erreichte rasch den Ort des Geschehens, während die Polizei den Bereich absperrte, um den Einsatzkräften den nötigen Raum für die Löscharbeiten zu geben. Obwohl der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, erlitt der Opel Vivaro einen Totalschaden.

Auch ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitze beschädigt.

Ermittlungen und Verdacht

Während der anschließenden Ermittlungen stießen Kriminalbeamte auf eine in der Nähe gefundene Flasche, die intensiv nach Benzin roch. Ein Zeuge berichtete, dass er vor dem Ausbruch des Feuers eine eingeschlagene Seitenscheibe an dem Opel bemerkt hatte. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe, doch bisher ist der mögliche Täter noch nicht identifiziert worden.