Essenszusteller kündigt 850 Angestellte

Lieferando plant einen drastischen Umbau: 850 Festangestellte sollen freien Dienstnehmern weichen. Eine Kampagne wirbt um neue Fahrer mit Bonuszahlungen.

Der Essenslieferdienst Lieferando steht vor einem grundlegenden Strategiewechsel: Rund 850 festangestellte Fahrer sollen entlassen und durch freie Dienstnehmer ersetzt werden. Dieser Schritt wird von einer Social-Media-Kampagne begleitet, die darauf abzielt, neue freie Mitarbeiter zu gewinnen. Um diese zu motivieren, bietet Lieferando einen Bonus von 2 Euro pro erfolgreicher Lieferung im Zeitraum vom 16. April bis 30. Juni an.

Im Zentrum der Werbeanzeigen stehen flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, den eigenen Zeitplan selbst zu gestalten. Die genaue Vergütung bleibt jedoch unklar, da sie von der Anzahl der Lieferungen abhängt. Potenzielle Fahrer müssen ein eigenes (E-)Fahrrad und ein Smartphone besitzen und mindestens 18 Jahre alt sein. Die Nutzung von Sicherheitsausrüstung, die im „Courier-Shop“ erhältlich ist, wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend.

Kritik der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft kritisiert, dass freie Dienstnehmer weniger Rechte haben als festangestellte Mitarbeiter. Derzeit wird ein Sozialplan für die gekündigten Mitarbeiter ausgehandelt. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian äußerte Bedenken, dass die Beschäftigten in eine Scheinselbstständigkeit gedrängt werden könnten, ohne Mindestlöhne und andere Arbeitnehmerrechte. Seit 2020 gibt es in Österreich einen Kollektivvertrag für Fahrradzusteller, der jedoch nicht von allen Wettbewerbern akzeptiert wird. Der Bruttoverdienst liegt seit Anfang 2023 bei 1.730 Euro, was knapp über der Armutsgefährdungsschwelle liegt.

EU-Richtlinie für Plattformarbeit

Um gegen die „moderne Ausbeutung“ vorzugehen, wurde die EU-Richtlinie für Plattformarbeit verabschiedet, die eine Beweislastumkehr für die Selbstständigkeit vorsieht. Diese Richtlinie muss bis Dezember 2026 in den EU-Mitgliedsländern umgesetzt werden. Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat eine schnelle Umsetzung durch die österreichische Regierung versprochen, wie auf einer Demonstration der entlassenen Mitarbeiter in Wien am 1. April bekannt gegeben wurde.