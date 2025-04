Horror im Zirkus: Mann verliert Arm durch Tiger-Attacke (VIDEO)

Ein Weißer Tiger attackierte während einer Zirkusvorstellung in Tanta einen Helfer schwer. Der dramatische Vorfall schockierte das Publikum.

Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich in der ägyptischen Stadt Tanta, als ein Weißer Tiger während einer Zirkusvorstellung einen Helfer schwer verletzte. Mohammed, der 23-jährige Helfer, erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und verlor seinen linken Arm. Die dramatische Szene spielte sich ab, während die Dompteurin Anosa Kouta ihre Nummer vorführte, und zahlreiche Zuschauer, darunter viele Kinder, wurden Zeugen des schockierenden Vorfalls.

Videos dokumentieren den Angriff des Tigers, der sich in den Arm des Opfers verbiss und versuchte, ihn über den Schutzzaun zu ziehen. In der Panik eilten mehrere Personen herbei, um zu helfen, indem sie den Tiger mit Stöcken zurückdrängten, während Kouta versuchte, die Kontrolle über das Tier zu behalten. Die Vorstellung endete abrupt.

Zuckerfest-Vorfall

Der Vorfall ereignete sich am zweiten Tag des islamischen Zuckerfestes, wie der Sender ‚Al Hurra‘ berichtete. Nach dem Angriff wurde Mohammed vier Stunden lang notoperiert, doch sein Arm konnte nicht gerettet werden und musste amputiert werden. In einem Interview mit dem Fernsehsender Youm7 erklärte Mohammed, dass seine Aufgabe darin bestand, den Tiger von außerhalb der Manege zu betreuen, während die Dompteurin auftrat. Er stand dabei dicht am Zaun. Mohammed ist sich der drastischen Veränderung seines Lebens bewusst: „Ich will mein Recht. Mein Arm wurde abgehackt. Es ist eine Sünde.“ Anosa Kouta hat ihm versprochen, ihm nach seiner Genesung eine Beschäftigung zu bieten.

Zirkusvorführungen mit Raubtieren sind immer wieder von gefährlichen Zwischenfällen begleitet. So griffen im Januar 2023 bei einer Show in Russland zwei Tiger einander an, wobei der Dompteur dazwischen ging. Im Sommer 2024 versuchte ein Braunbär in Russland, seinen Trainer in der Manege anzugreifen.