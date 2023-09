Tor des Jahrhunderts oder Skandal des Jahres? Unglaubliches Solo schockt Kroatien (VIDEO)

Niko Galesic von Rijeka erzielt ein atemberaubendes Tor gegen Slaven Belupo und lässt die Fußballwelt rätseln: Kunststück oder Kontroverse?

In einem packenden Duell zwischen Rijeka und Slaven Belupo stahl Niko Galesic die Show mit einem Tor, das bereits jetzt als Highlight der Saison gehandelt wird. Nachdem er den Ball tief in der eigenen Hälfte von seinem Torhüter zugespielt bekam, setzte Galesics zu einem beeindruckenden Solo an, das ihn durch die gesamte gegnerische Mannschaft führte.

Am Ende dieses spektakulären Laufs stand ein Treffer, der an die besten Momente des Fußballs erinnert. Doch während viele diesen Moment feiern, gibt es auch kritische Stimmen. Die Defensive von Slaven Belupo wird für ihre passive Haltung kritisiert, was Fragen zur Integrität des Spiels aufwirft.

War es ein echtes Meisterwerk oder ein umstrittenes Tor? Die Debatte ist eröffnet, aber eines ist sicher: Galesics Tor wird noch lange in Erinnerung bleiben.