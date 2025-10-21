Tornado in Frankreich fordert ein Menschenleben (VIDEOS)

Wie Streichhölzer knickten drei Baukräne um, als ein Tornado nördlich von Paris wütete. Die Bilanz: ein toter Bauarbeiter und zehn Verletzte.

Ein Tornado verwüstete am Montag mehrere Gemeinden nördlich von Paris und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Bei dem Unwetter stürzten drei Baukräne um, wobei ein 23-jähriger Bauarbeiter ums Leben kam und zehn weitere Personen verletzt wurden – vier davon schweben in Lebensgefahr.

In den sozialen Medien kursierende Videos dokumentieren den dramatischen Moment, als die massiven Kräne binnen Sekunden wie Streichhölzer umknickten. Einer der Kräne krachte auf eine Klinik, verursachte dort glücklicherweise keine Verletzten. Ein weiterer traf ein Wohngebäude. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten zum Unglücksort.

Schneise der Verwüstung

Besonders schwer traf es die Gemeinde Ermont, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Paris. Der plötzlich auftretende Wirbelsturm hinterließ in rund zehn Bezirken eine Schneise der Verwüstung, riss Dächer von Häusern und brachte die Baukräne zum Einsturz.

Der zuständige Staatsanwalt Guirec Le Bras bestätigte den Tod des jungen Bauarbeiters sowie die zehn Verletzten. Frankreichs Innenminister Laurent Nunez sprach auf der Plattform X von einem Sturm „plötzlicher und seltener Intensität“.

Er versicherte: „Ich verfolge die Situation genau und drücke den Verantwortlichen, den Rettungskräften vor Ort und den betroffenen Bewohnern meine Unterstützung aus. Ich spreche der Familie und den Angehörigen des verstorbenen Opfers mein Beileid aus.“