Streit an Kasse eskaliert: Jugendlicher bei Supermarkt-Einkauf erstochen

Vor den Augen schockierter Kunden eskaliert ein Streit an der Supermarktkasse in Lemgo tödlich. Ein 33-Jähriger attackiert einen Jugendlichen mit fatalen Folgen.

In einem Supermarkt in Lemgo kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung, bei der ein Jugendlicher sein Leben verlor. Nach Erkenntnissen der Ermittler begann der Konflikt zwischen dem jugendlichen Opfer und einem 33-jährigen Mann aus Lemgo zunächst auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Gegen 20:30 Uhr verlagerte sich die Konfrontation in den Kassenbereich, wo die Situation schließlich eskalierte.

Mitten im regulären Kassenbetrieb attackierte der Mann den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand, während andere Kunden ihre Einkäufe bezahlten. Die Tat ereignete sich vor den Augen zahlreicher schockierter Zeugen. Ob es sich bei der Tatwaffe tatsächlich um ein Messer handelte, ist derzeit noch nicht bestätigt. Trotz sofortiger Hilfe durch herbeigeeilte Rettungskräfte erlag der Jugendliche noch am Tatort seinen Verletzungen.

Täter festgenommen

Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Attacke von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Detmold und die eigens eingerichtete Mordkommission „Kasse“ des Polizeipräsidiums Bielefeld haben die Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Die Hintergründe der Tat liegen bislang im Dunkeln. Auch über eine mögliche Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer ist nichts bekannt.

Ermittlungen laufen

Derzeit sichern Kriminaltechniker am Einsatzort Beweismaterial. Um den Tatort wurde ein Sichtschutz errichtet. Die forensischen Untersuchungen werden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Auch Staatsanwalt Alexander Gorlitz befindet sich vor Ort, um die Ermittlungsarbeiten zu begleiten.