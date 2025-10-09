Rauswurf, Rache, Totschläger: Geschäft wird zur Kampfzone

Nach einem Rauswurf aus einem Villacher Geschäft kehrte ein 61-Jähriger mit einem Totschläger zurück und verletzte einen Mann. Couragierte Kunden schritten ein.

In einem Villacher Geschäft eskalierte am Mittwochnachmittag ein Streit zwischen einem 61-jährigen Kunden und den Betreibern des Handelsbetriebs. Nachdem der Mann zunächst des Ladens verwiesen wurde, kehrte er kurz darauf bewaffnet zurück und bedrohte die Anwesenden mit einem Totschläger.

Gewaltsame Eskalation

Bei der folgenden Auseinandersetzung traf ein Schlag den 36-jährigen Lebensgefährten der Inhaberin am Kopf. Andere Kunden und Mitarbeiter griffen ein, überwältigten den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der 61-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Bislang konnte weder geklärt werden, was den anfänglichen Wortwechsel ausgelöst hatte, noch sind alle Details zum exakten Ablauf der Tat bekannt.

