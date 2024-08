Tornado verwüstet Urlaubsstrand in Italien (VIDEOS)

Ein Naturereignis am Mittelmeer, das kürzlich Urlauber erschütterte, wirft Fragen über die Zukunft des Klimas auf.

Heftige Unwetter am Mittelmeer

Ein heißer Sommer im Mittelmeerraum hat nicht nur Sonnenschein, sondern auch heftige Unwetter mit sich gebracht. Der Strand von Marina di Nova Siri in der italienischen Region Basilikata wurde kürzlich von einem verheerenden Tornado heimgesucht. Ein Video, das nun in den sozialen Medien die Runde macht, zeigt eindrucksvoll das ganze Ausmaß der Zerstörung durch das Wetter-Phänomen.

Laut Berichten des Nachrichtenportals Stol.it bildete sich der Tornado über dem Ionischen Meer und erreichte kurze Zeit später das Festland. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da viele Urlauber das Unwetter rechtzeitig bemerkten und sich in Sicherheit bringen konnten.

Panik unter den Urlaubern

Die plötzliche Dunkelheit am Himmel und der starke Wind lösten Panik unter den Strandbesuchern aus. Sonnenschirme, Liegestühle und persönliche Gegenstände wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Viele Touristen ergriffen die Flucht, um Schutz zu suchen. Eine Urlauberin, die das beeindruckende Naturereignis mit ihrem Handy filmte und später auf Facebook teilte, beschrieb das Erlebnis als „erschreckend“, während sie in ihrem Auto Schutz suchte.

Weitere Tornados und häufigere Stürme

Jüngste Berichte zeigen, dass dieser Tornado nicht der einzige war, der Italien in den letzten Tagen heimsuchte. Im Internet kursieren zahlreiche Fotos und Videos von Tornados, insbesondere aus dem Süden des Landes. Besonders eindrucksvoll war die Sichtung einer riesigen Windhose in der Gemeinde Gagliano del Capo.

Weitere Sichtungen wurden vor der Küste der Gemeinde Castro gemacht, wo gleich drei Tornados auf dem Ionischen Meer beobachtet wurden.

Warnungen von Experten

Meteorologe Paolo Sottocorona erklärte gegenüber der DailyMail, dass die Häufigkeit solcher Tornados in der Mittelmeerregion in Zukunft zunehmen könnte. „Je wärmer das Meer ist, desto stärker sind die Tornados“, betonte Sottocorona und fügte hinzu, dass früher besonders zerstörerische Tornados nur etwa alle hundert Jahre vorkamen. „Jetzt erleben wir ein oder mehrere pro Jahr“, so der Experte.

Auch die Temperaturen des Meerwassers bestätigen diese Beobachtungen. Die Meeresoberflächentemperatur rund um die Ferieninsel Sizilien erreichte kürzlich über 30 Grad, nahezu drei Grad über dem Durchschnitt, berichtete Meteorologe Luca Mercalli. Bei einem plötzlichen Unwetter wurde sogar eine Luxusyacht vor Sizilien zum Sinken gebracht, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen.

Klimawandel als Verstärker

Mercalli erklärte weiter, dass die ungewöhnlich hohen Temperaturen des Meeres eine „enorme Energiequelle“ darstellen, die zu diesen heftigen Stürmen beitragen. Obwohl man nicht pauschal sagen kann, dass jedes dieser Ereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen ist, habe die globale Erwärmung definitiv einen „verstärkenden Effekt“.