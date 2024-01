Tose Proeskis 42. Geburtstag: Das waren seine letzten Worte!

Heute hätte der unvergessene Tose Proeski seinen 42. Geburtstag gefeiert. Der nordmazedonische Sänger, der 2007 bei einem tragischen Verkehrsunfall starb, hinterließ einen unauslöschlichen Einfluss auf die Musikszene des Balkans. Bekannt für seine Bescheidenheit und Hingabe an das Publikum, erinnern wir uns an seine musikalischen Erfolge und seinen anhaltenden Einfluss.

Todor „Tose“ Proeski, geboren am 25. Januar 1981 in Krusevo, Mazedonien, hätte heute seinen 42. Geburtstag gefeiert. Sein Leben wurde jedoch abrupt beendet, als er 2007 bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Nova Gradiska starb. Er war nur 26 Jahre alt.

Proeski war ein musikalisches Wunderkind. Mit 15 Jahren trat er bereits beim Makfest Festival auf und absolvierte die Musikakademie in Skopje als einer der besten Studenten seiner Generation. Seine musikalische Karriere nahm Fahrt auf, als er 2004 mit Tony Cetinski den Hit „Lagala nas mala“ aufnahm und das kroatische Publikum für sich gewann. Mit dem Lied „Srce nije kamen“ eroberte er schnell die Charts der Radiosender und bereitete sich auf eine internationale Karriere vor.

„Ich liebe euch alle“

Doch Proeski war nicht nur für seine Musik bekannt. Seine Bescheidenheit und Hingabe an das Publikum waren ebenso bemerkenswert. „Ich liebe euch alle“ (Original: „Ve sakam site“), sagte er oft und zeigte damit seine Selbstlosigkeit und Bescheidenheit. Er existierte „wegen des Publikums“ und maß Kritik nicht viel Bedeutung bei.

Am Abend vor seinem Tod gab Proeski sein letztes Interview, in dem er sagte, dass er „voll im Kopf“ sei. Diese Worte, zusammen mit seinen musikalischen Leistungen, machten ihn zur Legende. Seine Auftritte füllten Hallen, unabhängig davon, in welchem Land sie stattfanden. Er gewann das Publikum mit seiner Stimme, seinem Aussehen und seinem Charakter.

bewegendes Interview

Sein tragischer Tod ereignete sich am 16. Oktober 2007 auf der Autobahn A3 auf dem Weg von Skopje nach Zagreb. Das Auto, das von Georgij Georgijevski gefahren wurde, prallte gegen einen Lastwagen, nachdem der Fahrer am Steuer eingeschlafen war. Proeski starb sofort an einer Wirbelsäulenverletzung. Seine Managerin Ljiljana Petrovic, die leicht verletzt wurde, schlief zum Zeitpunkt des Unfalls, ebenso wie Tose.

In einem bewegenden Interview erinnerte sich seine ältere Schwester an seine Worte: „Man sagt, das Leben ist wunderbar. Und ja, es sollte nur ein wenig länger dauern“. Diese Worte, zusammen mit seiner Musik und seinem Charakter, sind es, die Toše Proeski in Erinnerung bleiben lassen. Sein Einfluss auf die Musikszene des Balkans ist bis heute spürbar und seine Worte haben nichts an Kraft verloren.