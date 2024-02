Total Fit: Mit Sport zu Schönheit und Gesundheit

Dass körperliche Aktivität zur Erhaltung der Gesundheit und einer guten Form beiträgt, ist nachgewiesen, vor allem, wenn man sie unter dem wachsamen Auge von Experten ausübt. Außerdem ist auch der ästhetische Aspekt, d.h. der Gewichtsverlust, nicht zu unterschätzen.

Seit Mai 2022 besteht im Rahmen der Gemeinschaft der serbischen Vereine in Wien der „Total Fit Sportverein“, ein Verein, der sich vor allem dem Sport verschrieben hat, wie sein Name schon sagt. Geleitet wird der Club von der Pilates-Trainerin Snezana Petrovic und dem Kampfsporttrainer Goran Jaksic, mit denen wir uns über viele Themen unterhalten haben.

„Mit etwa zwanzig Mitgliedern, die regelmäßig dreimal wöchentlich unter der Anleitung zweier ausgebildeter Übungsleiter trainieren, fördert der Verein nicht nur die körperliche Aktivität, sondern unterstützt mit seinen Selbstverteidigungskursen und der Gesundheits-, Motivations- und Ernährungsberatung auch die Gemeinschaft“, so Frau Petrovic, die Päsidentin des Vereins, zu Beginn unseres Gesprächs.

Die Feststellung, dass der „Total Fit“-Club seinen Schwerpunkt auf funktionales Training legt, also auf eine Kombination aus Krafttraining, Pilates und Beweglichkeit, war für uns Anlass, um eine genauere Erläuterung zu bitten.

„Das ist ein Training, das verschiedene Methoden kombiniert und so konzipiert ist, dass die trainierenden Personen ihre gesetzten Ziele auf schnellst mögliche, aber gleichzeitig auch gesunde Weise erreichen, egal, ob es hier um Gewichtsverlust, Beweglichkeit, Kondition oder besseren Schlaf geht. Man muss betonen, dass dabei die Gelenke nicht belastet werden, was für stark übergewichtige Personen immer eine Gefahr ist. Denn die meisten dieser Menschen glauben, sie müssten laufen und in der Kraftkammer Gewichte stemmen, obwohl sie nicht wissen, wie man die Maschinen dort richtig einsetzt.

Wenn jemand, der noch nie trainiert hat, beschließt, an seinem Körper zu arbeiten, dann denkt er oft, es ginge nur um das Laufen und Schwitzen. Leider ruinieren sich Menschen mit einem zu hohen Gewicht damit ihre Beine, denn die können ihre Kilos nicht tragen. Das Resultat ist, dass sie bald wieder mit dem Sport aufhören und nach Zaubermitteln, Tees oder Tabletten suchen und sich dem Abnehmen im Schlaf und anderen gesundheitsschädlichen Methoden zuwenden, die vor allem darauf abzielen, ihnen das Geld aus der Tasche zu locken. Da gibt es eine enorme Industrie, die vor allem von menschlichen Schwächen profitiert“, klärt die Präsidentin des Clubs über Irrtümer auf, mit denen wir fast täglich konfrontiert sind.

Klar ist, es gibt keine Zauberformel und eine bessere Form, einen gesünderen Organismus und eine schlankere Linie erreicht man nicht mühelos und über Nacht. Trotzdem müssen Menschen, die sich auf ein Trainingssystem einlassen, nicht leiden.

„Bei uns wird jeder langsam in den Prozess eingeführt, das ist sehr wichtig. Ich betone, dass es hier kein Laufen und Springen gibt, denn das führt zu Verletzungen. Wir bauen langsam Komponenten auf, die jeder ausüben kann. Das umfasst leichte Trainingsgeräte und eine allmähliche Steigerung der Belastung, und zwar ganz individuell für jedes Mitglied.

Bei den Übungen werden hauptsächlich der eigene Körper, Bänder und leichte Gewichte von einem bis fünf Kilo eingesetzt, das ist dann schon ein ernsthaftes Niveau. Bei entsprechender Ernährung erfolgt eine generelle Umstellung schon in drei Monaten (ca. 30 Trainings), und die Resultate werden deutlich sichtbar. Das ist ’Low Impact’-Krafttraining, was bedeutet, dass es keine radikalen Schritte gibt, sondern mit kleinen Reizen und Veränderungen glänzende Ergebnisse erzielt werden“, erklärt Snežana, die die Trainings auch konzipiert, die Details.

