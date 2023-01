Tragischer Unfall in Reutte fordert zwei Tote und drei Schwerverletzte

In der Silvesternacht hat sich im Kreis Reutte in Tirol gegen 3.30 Uhr morgens ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei junge Frauen getötet und drei Männer schwer verletzt wurden.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Fernpassstraße in der Gemeinde Musau. Dabei wurden eine 24-jährige und eine 27-jährige Frau aus der Türkei getötet. Ein weiterer Insasse im Unfallfahrzeug, ein 29-jähriger Türke, wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Innsbruck gebracht.

Der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs, ein 66-jähriger Deutscher, und seine 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte bzw. Kempten transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt.