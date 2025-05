Traktor-Drama auf Bauernhof: Vater überfährt spielenden Sohn

Ein siebenjähriger Junge erlitt am Montagabend in Birkfeld in der Steiermark schwere Verletzungen bei einem Traktorunfall. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Ein 36-jähriger Landwirt hatte gerade Reparaturarbeiten an seiner Zugmaschine abgeschlossen und fuhr aus der Garage. Dabei bemerkte er seinen auf der Hofzufahrt spielenden Sohn nicht und überfuhr dessen rechten Fuß mit dem Vorderrad des Traktors.

Der Vater wurde durch die Schmerzensschreie seines Kindes alarmiert, die er durch das geöffnete Fenster der Fahrerkabine hörte. Sofort setzte er die Zugmaschine zurück. Der Junge konnte sich trotz der Verletzung selbständig zu seiner Mutter bewegen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt.

Notfall-Versorgung

Der Landwirt alarmierte umgehend den Notdienst. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes Birkfeld und einen Notarzt wurde der Siebenjährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Kinderklinik transportiert. Das genaue Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

Alkoholtest positiv

Die Polizei führte vor Ort einen Alkoholtest beim Vater durch, der ein positives Ergebnis zeigte.

Als Konsequenz wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen.