Traktor-Drama: Eineinhalbjähriger schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Ein eineinhalbjähriges Kind wurde am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Hoftrac (kompakter Landwirtschaftstraktor) in Franking schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr, als das Kleinkind unter den landwirtschaftlichen Kleinlader geriet und überfahren wurde.

Umgehend wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ aus der Steiermark alarmiert, der das verletzte Kind in ein Salzburger Krankenhaus transportierte. Der seit Juli 2025 mit einer Rettungswinde ausgestattete Hubschrauber ist rund um die Uhr einsatzbereit und kann auch bei nächtlichen Einsätzen Personen aus schwierigem Gelände bergen. Nach aktuellen Informationen sind die Verletzungen zwar ernst, jedoch nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet.

Landwirtschaftliche Betriebe stellen für Kleinkinder besondere Gefahrenzonen dar. Aktuelle Statistiken belegen, dass auf österreichischen Bauernhöfen jedes zweite bei einem Unfall verletzte oder getötete Kind jünger als vier Jahre ist. Auch im aktuellen Fall aus Franking war das Opfer erst eineinhalb Jahre alt. Die Exekutive ermittelt nun den genauen Unfallhergang für die Staatsanwaltschaft.

Ähnliche Vorfälle mit Hoftracs haben in der Vergangenheit bereits zu schweren Verletzungen und Todesfällen geführt. Erst Mitte Juli dieses Jahres wurde in Losenstein ein siebenjähriger Junge eingeklemmt, als ein Elektro-Lader während der Fahrt umkippte. Im vergangenen Jahr kam der sechsjährige Roland ums Leben, als sein 66-jähriger Großvater ihn in Kirchberg an der Donau beim Rückwärtsfahren mit einem Hoftrac überrollte.

Der aktuelle Unfall in Franking reiht sich in eine Serie von Vorfällen mit diesen kompakten landwirtschaftlichen Fahrzeugen ein.

