Triumph für Bauarbeiter mit Rückenschmerzen!

Ein 27-jähriger Bauarbeiter ist der jüngste Fall in einer Reihe von Arbeitnehmern, die den Preis für die harte Arbeit auf dem Bau bezahlen. Aufgrund von unerträglichen Rückenschmerzen, die ihn fast bewegungsunfähig machten, sah er sich gezwungen, sich krank zu melden. Doch anstatt Unterstützung erhielt er von seinem Chef eine kalte Schulter: Das Arbeitsverhältnis wurde abrupt beendet, die Zahlungen eingestellt.

Arbeit auf dem Bau ist kein Kinderspiel. Die ständige körperliche Anstrengung, das Heben schwerer Lasten und das Arbeiten in oft unbequemen Positionen sind nur einige der Herausforderungen, denen Bauarbeiter täglich gegenüberstehen. Für einen 27-jährigen, der für eine Baufirma im Weinviertel arbeitete, wurden diese Herausforderungen zur unüberwindbaren Hürde. Seine Rückenschmerzen machten es ihm unmöglich, weiter auf der Baustelle zu arbeiten.

Die Reaktion des Chefs auf die Krankmeldung des Arbeiters war schockierend: Er beendete das Arbeitsverhältnis und stellte die Zahlungen ein. Der junge Bauarbeiter fand sich plötzlich ohne Einkommen und ohne Job wieder – ein Albtraum für jeden Arbeitnehmer.

Ansprüche durchgesetzt

In seiner Verzweiflung wandte sich der junge Mann an die Arbeiterkammer Niederösterreich. Die Experten der AK NÖ, unter Leitung des Präsidenten Markus Wieser, nahmen den Fall genauestens unter die Lupe und intervenierten beim ehemaligen Arbeitgeber des jungen Mannes.

Das Ergebnis? Ein Sieg für den Arbeiter. „Wir haben die berechtigten offenen Ansprüche für den Betroffenen durchgesetzt“, so Wieser. Der 27-Jährige erhielt knapp 5.000 Euro, einschließlich des anteiligen Weihnachtsgeldes, das ihm zuvor verweigert worden war.

In einer Zeit, in der die Rechte der Arbeitnehmer immer stärker in den Fokus rücken, zeigt dieser Fall einmal mehr, wie wichtig die Arbeit von Organisationen wie der Arbeiterkammer ist.