Tropenhitze: 32 Grad am Balkan gemessen

Heute haben Südwinde große Mengen feinen Sands aus der Sahara nach Südosteuropa gebracht, was zu ungesunden Feinstaubwerten führte. Im Westen Griechenlands wurden am Mittwoch teilweise Feinstaubwerte von mehr als 500 Mikrogramm gemessen, was besorgniserregend ist.

Die Universität Athen prognostiziert, dass auch in den kommenden Tagen hohe Feinstaubwerte zu erwarten sind. Am Mittwoch wurden auf der Insel Kreta Temperaturen von bis zu 32 Grad gemessen, während es in Athen zeitweise 24 Grad erreichte.

Aufgrund der hohen Feinstaubwerte raten Ärzte Personen mit Atemwegs- oder Herzproblemen dazu, sich nicht zu lange im Freien aufzuhalten und keine körperlich anstrengende Arbeit zu verrichten. Diese Maßnahmen sollen Beschwerden verhindern, die ab einem Feinstaubwert von 50 Mikrogramm und höher auftreten können.