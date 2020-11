Trotz angespannter Corona-Situation: Ärzte singen Sevdah im OP-Saal (VIDEO)

Ein Video aus einem Spital in Kroatien ging auf Social Media viral. Der Grund: Pfleger und Ärzte singen lauthals traditionelle Balkan-Musik.

Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Dass man sich trotzdem nicht unterkriegen lassen soll, zeigen Ärzte in einem Krankenhaus in Kroatien. Im Internet tauchte ein kurzer Clip auf, in welchem das Personal des KBC Sestre Milosrdnice zu sehen ist, wie es die bekannte Sevdalinka „Sve behara i sve cvjeta“ (Frei übersetzt: “alles blüht und gedeiht”) singen.

Auch wenn die Stimmung in allen Spitälern rund um den Globus angespannt ist, so ist es schön zu sehen, dass das Gesundheitspersonal auch weiterhin froh und heiter seine für uns alle so wichtige Arbeit verrichtet.

