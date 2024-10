Trotz Nationalfeiertag: Diese Supermärkte haben offen

Am Samstag, dem 26. Oktober, wird in Österreich der Nationalfeiertag gefeiert, was weitreichende Auswirkungen auf die Öffnungszeiten von Geschäften mit sich bringt. Der Handel, einschließlich Lebensmittelgeschäften, bleibt an diesem Tag allgemein geschlossen. Doch es gibt Ausnahmen, die es den Konsumenten ermöglichen, ihren Einkauf dennoch zu tätigen.

Während die Mehrheit der Billa-, Bipa- und Spar-Filialen geschlossen bleibt, öffnen einige ausgewählte Standorte in bestimmten Bundesländern.

Offene Billa-Supermärkte

Neuer Markt 17/Herrnhuterhaus, 1010 Wien

Praterstern, 1020 Wien

Julis Tandler Platz 3/Franz Joseph Bahnhof, 1090 Wien

Europaplatz 1-3/Westbahnhof, 1150 Wien (Minimarkt)

3x am Flughafen: T 1, T 3, Ausfahrtsstraße, A-1300 Wien Flughafen

Hauptbahnhof, 9020 Klagenfurt

Giesgasse 19-21, 5020 Salzburg

Kaigasse 32, 5020 Salzburg

Offene SPAR-Supermärkte

Babenbergerstraße 9, 1010 Wien

AKH, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

Brünner Straße 68-70, 1210 Wien

Bahnhofplatz 3-6, 4020 Linz

Getreidegasse 9, 5020 Salzburg

Anichstraße 35, 6020 Innsbruck

Flughafenstraße 51, 8073 Feldkirchen

Bahnhofplatz 4, 8700 Leoben

Offene Bipa-Drogeriemärkte

Julius-Tandler-Platz 3/Franz Joseph Bahnhof, 1090 Wien

Flughafen Wien/Terminal 3, A-1300 Wien Flughafen

Europaplatz 4, 8020 Graz

Schließungen und Alternativen

Die Supermarktkette PENNY bleibt am 26. Oktober österreichweit geschlossen. Konsumenten können jedoch auf einige Bäckereien ausweichen. Landesweit haben Bäckereiketten wie Anker, Der Mann und Felber ihre Standorte offen, was eine Alternative für den Brot- und Gebäckkauf bietet. Für genaue Öffnungszeiten und spezifische Standorte wird empfohlen, die jeweiligen Websites der Bäckereiketten zu besuchen oder sich direkt vor Ort zu informieren.